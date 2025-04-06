天文台料低壓槽周末期間為華南帶來驟雨及雷暴　本周中期相當溫暖

近日天氣和暖，天晚不錯，不過天文台今日（6日)預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴；本周市區氣溫最高25、26度。隨着該低壓槽遠離沿岸地區，下周初驟雨減少。



▼2024年9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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天文台指一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區天色較為明朗，預測周一及二（7日及8日）部分時間有陽光，氣溫介乎19至25度。

天文台料本周中後期沿岸地區風勢較弱，部分地區能見度頗低，日間相當溫暖，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。預測周三至五（9日至11日）日間氣溫最高26度；大致多雲，有驟雨，早晚能見度頗低，日間短暫時間有陽光及相當溫暖；由吹東南風漸轉吹南風。相對濕度介乎65%至95%。

本周末一道低壓槽會為華南帶來驟雨及雷暴，天文台預測本周六（12日）吹南風3至4級，稍後東北風4級，大致多雲，間中有驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，氣溫介乎21至25度；下周日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎20至24度。

隨着該低壓槽遠離沿岸地區，下周初驟雨減，下周一及二（14及15日）部分時間有陽光。。

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼

