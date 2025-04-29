天氣｜今日最高約27度　早上有一兩陣微雨　勞動節有幾陣驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋華南沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（4月29日）大致多雲。早上有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度，相對濕度最高85%。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。天文台展望，未來數日部份時間有陽光，日間炎熱，但勞動節（5月1日）有幾陣驟雨。



圖為截至4月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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本周後期炎熱有驟雨 下周初有雷暴

天文台指出，一股較乾燥的偏東氣流會在今明兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。本周後期廣東沿岸風勢微弱，該區日間天氣炎熱，而受一道雲帶影響，廣東地區亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月29日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五起連日30度或以上 佛誕驟雨較多及有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周日（5月4日）均部份或短暫時間有陽光，明日稍後局部地區有驟雨，料介乎24至28度。周四勞動節料有幾陣驟雨，介乎25至29度。

周五（5月2日）至下周一（5月5日）均日間炎熱，最高氣溫均30度或以上。其中周六（5月3日）及下周日（5月4日）達31度。下周一（5月5日）為佛誕，以及為二十四節氣的「立夏」，料在26至30度之間。 另外，周六起至下周三（5月7日）均有驟雨，其中「立夏」稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。