返工返學注意　天文台發黃色暴雨警告：預料強陣風吹襲香港

天文台今日（17日）早上7時30分發出黃色暴雨警告信號，預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。天文台指今早新界錄得超過20毫米雨量，深圳錄得超過50毫米雨量。



天文台今早7時第三次發出特別天氣提示，指現時為珠江口以西帶來每小時超過30毫米雨量的強雷雨區正逐漸向東移動，預料受其影響，未來兩三小時本港廣泛地區可能有大雨，市民請提高警惕。



天文台料今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區最高氣溫29度，吹和緩南至西南風，初時風勢清勁。



6月17日早上7時半的雷達圖顯示，為珠江口以西帶來每小時超過30毫米雨量的強雷雨區，即將移至香港西部。（天文台圖片）

【07:50】警務處表示，由於雷暴警告現正生效，原定今早8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。

【07:30】天文台發特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至上午10時30分。

【07:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

6月17日早上7時上班上學時間，將軍澳雨勢開始增強。

6月17日早上7時上班上學時間，將軍澳雨勢開始增強。

6月17日早上7時上班上學時間，將軍澳雨勢開始增強。

6月17日早上7時上班上學時間，將軍澳雨勢開始增強。

6月17日早上7時上班上學時間，將軍澳雨勢開始增強。

6月17日早上7時的雷達圖顯示，為珠江口以西帶來每小時超過30毫米雨量的強雷雨區正逐漸向東移動影響香港。（天文台圖片）

【07:20】天文台指今早新界錄得超過20毫米雨量，深圳錄得超過50毫米雨量，而中山及珠海的雨量更超過150毫米。

【07:00】天文台三發特別天氣提示：現時為珠江口以西帶來每小時超過30毫米雨量的強雷雨區正逐漸向東移動，預料受其影響，未來兩三小時本港廣泛地區可能有大雨。市民請提高警惕。

【06:30】天文台指與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。本港方面，今早新界錄得超過20毫米雨量；深圳錄得超過50毫米雨量，而珠江口以西的雨量更超過100毫米。

6月17日早上6時半的雷達圖顯示，強雷雨區剛好在本港境外東西兩邊，暫雨勢不大。（天文台圖片）

6月17日截至清晨6時15分一小時雨量分佈，大雨主要在新界北至荃灣一帶。（天文台圖片）

熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨欣賞維港景色。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨欣賞維港景色。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月12日逼近華南沿岸，有市民及遊客在一號風球下在尖沙咀海旁，冒着大風大雨邊欣賞維港景色邊自娛。（梁鵬威攝)

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6月17日清晨5時半的雷達圖顯示，與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。（天文台圖片）

6月17日截至清晨5時30分本港雨量分佈，大雨主要在北區。（天文台圖片）

【06:00】雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。

【05:50】天文台再發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並預料會在今早為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民請提高警惕。

【04:15】天文台發特別天氣提示：與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，並可能在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。市民早上出門前應留意天氣變化。

【04:00】雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:30】天文台發出雷暴警告。

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月13日進一步逼近華南沿岸，在尖沙咀海旁，有遊客冒着風雨欣賞維港景色，連雨傘都被吹翻了。（夏家朗攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月14日為本港帶來今年首個3號風球，尖沙咀風力增強，有遊客專到來感受風力，頭髮被吹亂了。（廖雁雄攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月14日為本港帶來今年首個3號風球，尖沙咀風力增強，有遊客專到來感受風力，雨傘難抵強風。（廖雁雄攝)

熱帶氣旋蝴蝶6月14日為本港帶來今年首個3號風球，尖沙咀風力增強，有遊客專到來感受風力。（廖雁雄攝)

天文台6月17日上午6時35分更新九天天氣預報，料周二大雨過後，將迎來炎熱至酷熱天氣。（天文台圖片）

天文台料周三起再見艷陽 周六夏至32度 下周初日間酷熱

天文台的預測指出，活躍的西南氣流會在今日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，未來數日廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報顯示，由周三（18日）起天氣將好轉，日間短暫時間有陽光，將迎來炎熱至酷熱天氣，市區日間氣溫回升至30度以上，本周後期部分時間有陽光及炎熱，周六（21日）「夏至」市區氣溫料升至32度，到下周日及一（22至23日）日間酷熱，市區料最高達33度。