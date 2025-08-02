黑雨．交通最新消息｜港鐵彩虹A1、黃大仙B3、深水埗A2出入口暫關

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】黑色暴雨警告信號現正生效，港鐵宣布彩虹站A1、黃大仙站B3、深水埗站A2出入口暫時關閉作防護。



8月2日，港鐵宣布彩虹站A1、黃大仙站B3、深水埗站A2出入口暫時關閉作防護。(資料圖片)

【10:44】因惡劣天氣，以下渡輪/街渡渡輪服務將會或已經暫停服務。尾班船如下：

珊瑚海船務有限公司

觀塘往西灣河:10:18

西灣河往觀塘:10:33

三家村往西灣河:10:30

西灣河往三家村:10:15



翠華船務(⾹港)有限公司

⾹港仔⾄蒲台島:暫停服務

赤柱⾄蒲台島:暫停服務

黃石至塔門:暫停服務

馬料水至塔門:服務延誤



(資料圖片)

【10:40】港鐵深水埗站A2出入暫關閉。

【10:24】各駕駛考試中心暫停服務。原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試（路試）將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。

如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日的駕駛考試將會取消，考生將獲個別通知另訂的考試日期。。

【10:16】港鐵宣布彩虹站A1及黃大仙站B3出入口暫時關閉作防護。

【10:22】昂坪 360 宣佈,由於受雷暴的影響,纜車服務於今日上午延遲開放。昂坪360將於天氣好轉後,儘快恢復纜車服務。

【10:20】港鐵彩虹站A1及黃大仙站B3出入口暫時關閉

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