黑雨．交通最新消息｜港鐵彩虹A1、黃大仙B3、深水埗A2出入口暫關

撰文：陶嘉心
出版：更新：

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】黑色暴雨警告信號現正生效，港鐵宣布彩虹站A1、黃大仙站B3、深水埗站A2出入口暫時關閉作防護。

8月2日，港鐵宣布彩虹站A1、黃大仙站B3、深水埗站A2出入口暫時關閉作防護。(資料圖片)

【10:44】因惡劣天氣，以下渡輪/街渡渡輪服務將會或已經暫停服務。尾班船如下：

珊瑚海船務有限公司

觀塘往西灣河:10:18
西灣河往觀塘:10:33
三家村往西灣河:10:30
西灣河往三家村:10:15

翠華船務(⾹港)有限公司

⾹港仔⾄蒲台島:暫停服務
赤柱⾄蒲台島:暫停服務
黃石至塔門:暫停服務
馬料水至塔門:服務延誤

(資料圖片)

【10:40】港鐵深水埗站A2出入暫關閉。

【10:24】各駕駛考試中心暫停服務。原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試（路試）將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。

如黑色暴雨警告信號於上午11時30分仍然生效，則全日的駕駛考試將會取消，考生將獲個別通知另訂的考試日期。。

【10:16】港鐵宣布彩虹站A1及黃大仙站B3出入口暫時關閉作防護。

黑雨返工安排｜暴雨下勞工法例工作守則一文看清　黑雨可即走？

【10:22】昂坪 360 宣佈,由於受雷暴的影響,纜車服務於今日上午延遲開放。昂坪360將於天氣好轉後,儘快恢復纜車服務。

【10:20】港鐵彩虹站A1及黃大仙站B3出入口暫時關閉

▼7月20日　颱風韋帕10號風球下杏花邨驚濤拍岸 ▼

+16
多圖｜周一錄得近5000次閃電　天文台：華南沿岸周二三有驟雨雷暴天文台拆解熱帶氣旋竹節草「翻生」原因　逾千公里外都影響香港天文台料10日雨　周日狂風雷暴　熱帶氣旋竹節草翻生襲沖繩島華東雙颱風吹襲日本　竹節草「復活」直奔沖繩　羅莎迫近小笠原群島疑手提風扇仔爆炸釀火災！日媒揭「4大前兆」　充電有這情況留神
天氣
香港天文台
颱風