黑雨｜所有上午校及全日制學校停課　社署轄下服務單位停開

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告。在紅雨發出時，教育局今晨5時30分已發公布，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



此外，考評局就有關國際及專業考試發出特別公布，稱由於天氣惡劣，以下今日上午舉行的考試將會改期，分別為中醫執業資格試、Prometric考試，有關安排將於稍後公布。



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另外，社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

司法機構宣布，由於黑色暴雨警告訊號已經發出，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。黑色暴雨警告訊號如在上午11時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。