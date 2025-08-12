天氣｜今日有幾陣驟雨　早上局部有雷暴　日間酷熱約33度

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】高空反氣旋正覆蓋華南，同時驟雨正影響南海北部。天文台預測，本港今日（8月12日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹和緩南至西南風。



天文台展望，明日（13日）日間酷熱，稍後驟雨增多。星期四（14日）有狂風驟雨，雨勢有時頗大。星期五（15日）天氣仍然不穩定。



圖為截至8月12日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。

楊柳料移向台灣一帶 隨後靠近廣東至福建

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。同時，熱帶氣旋楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶，但其登陸位置及強度仍存在變數，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在本周中後期影響廣東。

隨著楊柳遠離及高空反氣旋增強，周末期間該區天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣

在上午5時，強烈熱帶風暴楊柳集結在高雄之東南偏東約900公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，大致移向台灣一帶。

圖為截至8月12日凌晨2時00分，天文台對楊柳的預測路徑。

圖為天文台截至8月12日清晨4時50分更新的九天天氣預報。

周三料有狂風雷暴達34度 周四及同五料有狂風驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）至下周三（20日）均有驟雨。明日料部份時間有陽光、日間酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，最高達34度。周四及周五料有狂風驟雨及雷暴，其中周四雨勢有時頗大，周五料初時驟雨較多，最高氣溫分別29度及30度。

周六（16日）及下周日（17日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光。周六料酷熱達33度，下周日為32度。下周一（18日）及下周二均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，介乎27至30度。下周三仍大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫31度。