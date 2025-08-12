英仙座流星雨．有相｜今晚達高峰期　最高天頂每小時出現100粒

每年「三大流星雨」之一的流英仙座星雨今晚 (12日）9時15分達到高峰期，預測天頂每小時出現率可達到100粒。香港太空館指出，英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨着輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加。



不過今晚為農曆閏六月十九日，月亮9時升起，太空館預計月光對觀測流星雨的影響甚大，觀測條件惡劣。有興趣市民可在大約午夜望向東北，碰一碰運氣兼考眼力，有天文愛好者今日凌晨4至5時，在元朗拍攝到多粒流星劃過黎明前的天空；而且香港光污染嚴重，可看到的流星數目大減。



英仙座流星雨｜有市民8月12日凌晨04:03在元朗拍攝到流星（圖右近下方）劃過黎明前的天空。(Matthew Chin攝及提供)

英仙座流星雨｜有市民8月12日凌晨04:49在元朗拍攝到流星（圖左近邊位）劃過黎明前的天空。(Matthew Chin攝及提供)

每年三大流星雨之一 為何叫英仙座流星雨？

每年1月象限儀座流星雨、8月英仙座流星雨及12月雙子座流星雨，合稱年度「三大流星雨」。英仙座流星雨來自其母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾（109P/Swift–Tuttle）。

太空館指出，彗星在太陽系穿梭時會留下的大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片會一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，稱該位置為輻射點。當輻射點位於英仙座時，就將這流星雨稱為英仙座流星雨。

8月12日凌晨元朗天空的星座圖。(Matthew Chin攝及提供)

流星雨輻射點晚上約10時從東北方升起 月太光致觀測條件惡劣

太空館表示，今年英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，高峰期為今晚（12日）9時15分，預測其天頂每小時出現率可達到100粒。在本港，英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨着輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加，料午夜時間才較易看到輻射點。

但太空館指出，今年為農曆閏六月十九，預計月光對觀測流星雨的影響甚大，觀測條件惡劣。

英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起。（太空館圖片）

「三大流星雨」可達至接近100粒流星以至更高數值

太空館解釋，「天頂每小時出現率」是假設一名觀測者在極黑及毫無遮擋的天空下，並當輻射點位於天頂位置時，所能見到流星數目的一小時外推數。由於部份流星雨的高峰期十分短，觀測者有時會將十數分鐘所觀測到的流星數量按百分比外推成一小時的流星數。因此，天頂每小時出現率的數值並不能視作一小時內實際可見的流星數，但卻可以有意義地比較不同流星雨之間的「雨量」。

部份流星雨的天頂每小時出現率只有個位數字，而每年都會有「三大流星雨」可達至接近100以至更高的數值，故才特別值得欣賞。

2024年12月15日，雙子座流星雨期間上海崇明監測到的火流星。（上海流星監測網）

2024年11月3日，上海嘉定監測到的火流星。（上海流星監測網）

要觀賞英仙座流星雨，太空館可參考以下的建議：

．在高峰期前後仍有一定的流星數量，只要天氣情況理想，高峰期前後1至2天亦適合觀測。

．流星不一定出現在輻射點附近，而且大多數流星並不明亮，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。

．流星只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，以免影響其他觀星人士。

．如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，需視乎器材的設計及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。