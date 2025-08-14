澳門黑雨嚴重水浸．有片｜金光大道賭場區成澤國　氹仔水深0.8米

繼香港今日（14日）早上發出黑色暴雨警告後，澳門氣象局下午2時02分亦發出黑色暴雨警告信號，低窪地區有嚴重水浸，多個路段水浸需要封閉，至下午5時50分改發黃雨。氹仔及路環個別氣象站曾錄得每小時累積雨量接近110毫米，截至下午5時有3個站更累計錄得超過240毫米雨量。



路氹金光大道賭場區淪為澤國，路面積水淹過車輪。位於倫敦人與美獅美高梅之間的地底隧道有如「海底隧道」，多輛私家車困於水中，動彈不能。氹仔市區部份馬路積水一度高達0.83米，有行人看不到地上高低差險些跌倒。深受旅客歡迎的喜蓮咖啡麵食，以及官也街一帶亦嚴重水浸。



位於倫敦人與美獅美高梅之間的地底隧道嚴重水浸，多輛私家車困於水中。（網上影片截圖）

路氹金光大道賭場區淪為澤國，路面積水淹過車輪。（網上影片截圖）

氹仔波爾圖街、菜園街一帶馬路水深更及腰，有行人看不到地上高低差險些跌倒。（網上影片截圖）

官也街一帶亦嚴重水浸，木偶葡國餐廳外有如一片汪洋，水深約0.3米。（網上片段截圖）

受大雨影響，氹仔及路環個別氣象站曾錄得每小時累積雨量接近110毫米。（網上圖片）

黑色暴雨生效下，氹仔及路環多處道路出現水浸。氣象局的實時水位監測顯示，截至下午近3時，氹仔菜園路最高水位達0.83米，官也街附近的益隆及黑橋街分別0.46米及0.26米。

路氹賭場區成澤國 鐵騎士落車推車

在路氹金光大道近龍環葡韻的行車迴旋處，水深一度及膝，有電單車司機要落車推車。俗稱「發財巴」的博企旅遊巴以及私家車有如水上行舟，積水浸過車輪。

位於倫敦人與美獅美高梅之間的地底隧道嚴重水浸，多輛私家車困於水中，積水更高至淹沒車牌。有司機嘗試「救車」，但車輛被積水推來推去，無法前進，只有旅遊巴仍能行駛。

澳門銀河娛樂場有馬路嚴重水浸，有車輛被困。(網上圖片)

位於倫敦人與美獅美高梅之間的地底隧道嚴重水浸，多輛私家車困於水中。（網上影片截圖）

氹仔市區水深0.8米 水深一度及腰

由於水浸，氹仔市區多條馬路封閉，其中在菜園路的水深一度達0.83米，幾乎淹沒路面的圍欄。多輛途經的汽車「死火」，被困馬路中央，附近交通嚴重擠塞。有行人看不到地上高低差，差點跌倒，片段可見水位及腰。

氹仔波爾圖街、菜園街一帶馬路水深更及腰，有行人看不到地上高低差險些跌倒。（網上影片截圖）

氹仔波爾圖街、菜園街一帶馬路嚴重水浸。（網上影片截圖）

氹仔柯維納馬路亦嚴重水浸。（網上影片截圖）

著名食店喜蓮咖啡麵食外水深及膝

深受旅客歡迎的喜蓮咖啡麵食外水深及膝，積水遮蓋汽車的車牌，行人及巴士均要涉水而行。官也街一帶亦嚴重水浸，木偶葡國餐廳外有如一片汪洋，水深約0.3米。

官也街一帶亦嚴重水浸，木偶葡國餐廳外有如一片汪洋，水深約0.3米。（網上片段截圖）

深受旅客歡迎的喜蓮咖啡麵食外水深及膝。（網上圖片）

深受旅客歡迎的喜蓮咖啡麵食外水深及膝。（網上影片截圖）

深受旅客歡迎的喜蓮咖啡麵食外水深及膝。（網上影片截圖）