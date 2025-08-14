黑雨｜渠務署確認6宗水浸個案　土力工程處收報3宗塌山泥

受熱帶氣旋楊柳的雨帶影響，天文台今早（14日）7時50分改發黑色暴雨警告信號，歷時3小時20分鐘，為三星期內第五場黑雨。渠務署晚上表示，截至下午5時，已確認全港有6宗水浸個案，分別位於薄扶林道近瑪麗醫院、薄扶林道近香港大學、西營盤水街、屯門龍富路、嶼南道近荔枝園村及貝澳鹹田村。土力工程處則指，截至晚上10時，接收到3宗山泥傾瀉報告，分別位於鴨脷洲，東涌和荃灣，全為輕微事故。



經渠務署緊急應變隊伍及路政署的努力，所有水浸個案已完成處理，而受水浸影響的道路已回復正常運作。而署方的緊急事故控制中心已於上午6時35分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍，處理市民求助個案，清理水浸情況，巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。



渠務署表示，多年來一直採用「防洪三招」提升防洪基建，即截流、蓄洪及疏浚，以減低香港的整體水浸風險。而大部分的水浸個案，主要成因都是於暴雨期間，大量樹葉、樹枝及雜物被沖至位處於低窪的路邊集水溝及進水口，造成阻塞，令雨水難以進入地下雨水收集及排放系統，引致水浸情況。

雖然有關部門，包括渠務署、路政署及食物環境衞生署均有為路邊集水溝及進水口頻密進行巡查及清理工作，但仍不能杜絕於暴雨期間出現突發性阻塞情況。有見及此，渠務署近年已大幅增加緊急應變隊伍及應急行動基地的數目，並積極應用創新科技，提升工作效率，例如引入強力排水機械人，協助清理水浸，令水浸個案得以於一至兩小時內大致完成清理。

水溝及進水口阻塞，令雨水難以進入地下雨水收集及排放系統。（渠務署 Facebook 下水水 Drainy）

渠務署指，會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，在天氣不穩定的情況下，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離，若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

人員到東涌石門甲道視察塌山泥狀況。（Facebook Geo Channel 土力場）

截至晚上10時接收3宗塌山泥 位於鴨脷洲，東涌和荃灣

土力工程處亦在Facebook專頁Geo Channel 土力場表示，黑雨期間港島南區和大嶼山（特別是東涌一帶）的累積雨量特別高，最高24小時雨量接近300毫米。土力工程處聯同天文台發出了這兩個地區的山泥傾瀉特別提示。截至晚上10時，接收到3宗山泥傾瀉報告，分別位於鴨脷洲，東涌和荃灣，幸好全為輕微事故，處方已經完成視察並向相關部門建議所需進行的緊急工程。

事故反映山泥傾瀉特別提示所列出的地區，山泥傾瀉風險確實會較其他地區高。在廣泛地區受到大雨影響而需要發出山泥傾瀉警告前，山泥傾瀉特別提示能夠更早提醒處於當區的市民留意山泥傾瀉風險，採取防災措施。至晚上，目前山泥傾瀉警告仍然生效，處方呼籲市民請繼續保持警覺，遠離斜坡。

網上圖片可見西環多處水浸，水街現小噴泉。天文台呼籲市民請高度戒備，採取適當的預防措施。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道；駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

渠務署在社交媒體表示，緊急事故控制中心即時啟動，並派遣110隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

