風暴．最新消息｜一號風球生效　天文台預警強陣風繼續吹襲香港

【風暴／颱風／天文台／一號風球／3號風球／打風／移動路徑】位於南海中北部的低壓區周六晚( 16日）增強為熱帶低氣壓，天文台晚上10時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在未來一兩日大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力星期日（17日）會有所增強。



一號戒備信號會至少維持至星期日早上9時。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在早上9時至中午12時改發三號強風信號。隨着熱帶低氣壓相關的雨帶靠近廣東沿岸地區，本港明日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪；星期一（18日）及星期二（19日）仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大。



▼8月17日星期日 風暴消息▼

南海中北部的熱帶低氣壓8月17日凌晨0時，集結在香港之西南偏南約670公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

【00:45】在凌晨1時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【00:08】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在周六午夜12時左右，橫瀾島及長洲分別錄得每小時約80及75公里的強陣風。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，不過仍有不少泳客落水玩浪。

▼8月16日星期六 風暴消息▼

【23:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。在午夜12時左右，橫瀾島及長洲分別錄得每小時約80及75公里的強陣風。

南海中北部的熱帶低氣壓8月16日晚上22時，集結在香港之西南偏南約690公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

【23:00】在晚上11時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【23:45】天文台按照現時預測，該熱帶低氣壓會在星期日（17日）初時與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會至少維持至星期日早上9時。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力會在星期日有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日早上9時至中午12時改發三號強風信號。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，救生員駕駛水上救援電單車也不易。

【22:20】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

【21:30】天文台發出特別天氣提示，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在晚上10時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在未來一兩日大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力星期日（17日）會有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明早稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。

隨着熱帶低氣壓相關的雨帶靠近廣東沿岸地區，本港星期日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。下周一（18日）及下周二（19日）仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

【21:00】澳門氣象局發出一號風球，預料一將在明日清晨前維持。