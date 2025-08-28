天氣消息．最新｜天文台：料強陣風吹襲香港　早上雨勢有時頗大

【打風／天文台／HKO／黃雨／紅雨／黑雨／移動路徑】天文台今日（28日）凌晨指出，位於南海中北部的廣闊低壓區正逐漸發展，但組織仍然鬆散，若該廣闊低壓區在今早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台會考慮發出一號風球。

風未到，可能暴雨先到。天文台表示，與高空擾動相關的強雷雨區會在今日影響珠江口一帶，預料本港今日有驟雨、雷暴及狂風，早上及日間雨勢有時頗大，市民今日出門前請留意天文台的最新天氣消息及警告。

呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展。（天文台圖片）
8月28日凌晨，位於南海中北部的廣闊低壓區正逐漸發展，但組織仍然鬆散。（ Tropical Tidbits圖片）

【00:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【00:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午2時30分，預料新界有幾陣狂風雷暴。

【00:00】天文台：與高空擾動相關的強雷雨區會在今日影響珠江口一帶，預料本港今日有驟雨、雷暴及狂風，早上及日間雨勢有時頗大，市民今日出門前請留意天文台的最新天氣消息及警告。

天文台預測今日吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，稍後海有湧浪；市區氣溫介乎26至30度。

天文台8月28日凌晨0時更新九天天氣預報，預測28及29日天氣甚差。(天文台圖片)

【00:00】天文台：位於南海中北部的廣闊低壓區正逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在今早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機率較低。

在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

