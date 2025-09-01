上水氣象站錄38.4度創9月新高　天文台料低壓區移向日本以南海域

酷熱天氣警告現生生效。天文台今日（9月1日）指高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，天文台總部今日下午約2時半錄得34.4度高溫，而上水氣象站差不多同一時間錄到38.4度，創該站自2004年有記錄以來的9月份最高紀錄。



內地中央氣象台今日預報當前菲律賓以東海域有熱帶擾動活動，將於未來48小時內增強為熱帶低氣壓；天文台下午4時半在預報中也指出，現時位於菲律賓以東的低壓區會在未來兩三日稍為發展，大致移向日本以南海域。



上水9月1日錄得最高氣溫38.4度，天文台指是該站自2004年有記錄以來的9月份最高紀錄，其後已回落。（洪芷菁攝）

12個氣象站下午錄得超過34度 天文台總部升至34.4度

本港今日天晴酷熱，包括天文台總部在內，有12個氣象站在下午錄得超過34度。其中天文台總部約2時半升至34.4度，為全日最高；上水「一區獨大」，高達38.4度，是上水氣象站自2004年有記錄以來的9月份最高紀錄；其次元朗公園錄得35.3度，鄰近上水的大隴升至35.2度，跑馬地也高至35.1度。

9月1日天晴酷熱，天文台總部錄得34.4度，而上水高達38.4度，創該氣象站自2004年有記錄以來的9月份最高紀錄。(天文台圖片)

明天的天氣：大致天晴 局部地區有驟雨 最高34度

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。

天文台下午4時半更新九天天氣預報，調高明日（2日）市區氣溫預測，由今早料最高33度，提高至34度，料大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。到周三（3日 ）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度。天文台料周二周三吹微風2級，料會更加悶熱。

周四稍後至周五初時局部地區有雷暴 周六市區升至34度

天文台預測周四及五（4及5日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫最高33度，周四稍後局部地區有雷暴，周五初時局部地區有雷暴。天文台預測周六（6日)大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高升至34度，稍後局部地區有驟雨。

天文台9月1日下午4時半更新九天天氣預報，料未來五日天晴酷熱，9月7日起有雨及雷暴，將會明顯降溫。（天文台圖片）

廣闊低壓槽下周日起帶來驟雨及雷暴 料影響觀看月全食「鬼月血月」

天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。本港天氣由下周日（7日）起逐漸轉差，預測吹東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有雷暴，氣溫最高32度。下周一至三（8至9日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫最高30至31度。

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六）本港上空將出現月全食，「戲肉」為8日凌晨1時半「食既」至2時53分「生光」前的83分「全食」時段，月亮會呈現暗紅色，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞這個「鬼月血月」。不過依目前的天氣預測，似乎又無緣相見這一天文奇觀。

