酷熱天氣｜今日漸轉天晴 日間達33度 未來兩三日持續高溫
撰文：蕭通
天文台已在今日（9月11日）上午6時45分發出酷熱天氣警告。天文台指出，高空反氣旋正覆蓋中國東南部，預測本港今漸轉天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，持續酷熱。下周初部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼
未來數日天氣持續酷熱
天文台指出，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。預料高空反氣旋會在下周初至中期逐漸減弱，華南沿岸有幾陣驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼
至下周三均酷熱 周五起3天達34度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）至下周日（14日）大致天晴，日間酷熱達34度。下周一（15日）至下周三（17日）仍日間酷熱達33度，部份時間有陽光及有驟雨。下周四（18日）及下周五（19日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高32度，其中下周五部地區有雷暴。
