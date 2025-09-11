打風｜天文台：低壓槽上或有低壓區發展　中央氣象台料有氣旋生成

天文台預測明日 (12日，星期五）一連五日天晴無風酷熱，市區氣溫最高攝氏34度。天文台在今日（11日）的預報中指出，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展，隨著該低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。



內地中央氣象台今早指出，預測未來十天南海及西北太平洋可能有兩至三個熱帶氣旋生成，預計本月中旬末可能影響東南沿海及鄰近海域，帶來明顯風雨天氣。



▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，有小追風迷帶了風速儀來量度風速。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，有人專程在室外感受風力。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，到10時許仍見驚濤拍岸。（梁鵬威攝）

明天的天氣：天晴酷熱吹微風 市區最高32度

酷熱天氣警告現正生效。天文台指出，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。

天文台預測今日市區最高33度，但由明日至下周日（12至14日）天晴，吹微風2級，日間酷熱，市區氣溫介乎28至34度，北區再高1至2度。

天文台9月11日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來三日天晴酷熱，下周後期受低壓槽或打風影響。（天文台圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



天文台預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測下周一至三（15至17日）吹東風3至4級，間中5級，市區最高氣溫回落至32度；預測周一部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，周二及周三大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁有人追風▼



天文台表示，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨着該低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



下周四至四天氣轉差 有幾陣驟雨及雷暴

九天天氣預報顯示，下周四（18日）起天氣轉差，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，吹東風4級，間中5級；到周五（19日）吹東至東南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；到下周六（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。暫時未見到本地天氣明顯受到潛在熱帶氣旋影響。