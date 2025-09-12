酷熱天氣｜今日天晴市區達34度 新界再高一兩度
撰文：蕭通
酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好，預測本港今日（9月12日）天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹微風。天文台展望，周末期間天晴酷熱。下周一（15日）及周二（16日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。
低壓槽下周靠近華南 該區驟雨增多
天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。
預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨著該低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。
下周一起連日有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）及下周日（14日）大致天晴，日間酷熱達34度。下周一（15日）至下周三（17日）短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨、最高32度。下周四（18日）至下周六（20日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高介乎31至32度。
