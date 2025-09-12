酷熱天氣｜今日天晴市區達34度　新界再高一兩度

酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好，預測本港今日（9月12日）天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹微風。天文台展望，周末期間天晴酷熱。下周一（15日）及周二（16日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



圖為截至9月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



低壓槽下周靠近華南 該區驟雨增多

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。

預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨著該低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼



下周一起連日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）及下周日（14日）大致天晴，日間酷熱達34度。下周一（15日）至下周三（17日）短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨、最高32度。下周四（18日）至下周六（20日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高介乎31至32度。