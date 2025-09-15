天氣｜今日漸轉多雲有幾陣驟雨　局部地區有雷暴　最高32度

受副熱帶高壓脊影響，廣東地區天色大致良好。此外，高空擾動正為南海東北部帶來驟雨。天文台預測，本港今日（9月15日）漸轉多雲。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏東風。



天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。本周後期天氣不穩定，驟雨增多，風勢較大。



▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

南海低壓槽上或有低壓區發展

天文台指出，高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨，該區日間仍然炎熱。同時，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其影響，本周中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。

此外，預料另一個低壓區可能在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下周初移向呂宋一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼



+ 15

周四及周五有狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）及周三（17日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，介乎28至32度。 周四（18日）及周五（19日）間中有驟雨及狂風雷暴，周四稍後部份地區雨勢較大，最高31度；周五雨勢有時較大，最高30度。

周六（20日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最高31度。下周日（21日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度。下周一（22日） 部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度，稍後局部地區有狂風雷暴。下周二（23日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高31度。