酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　市區最高33度　新界再高一兩度

天文台在今晨（9月16日）7時45分發出酷熱天氣警告。天文台指出，高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，新界東部今早錄得約10毫米雨量。天文台預測，本港今日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹和緩偏東風。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。星期五（19日）及周末期間天氣不穩定，驟雨增多。



圖為截至9月16日清晨7時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

南海低壓槽上或有低壓區發展

天文台指數，高空擾動會在今日為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨。位於南海中部至菲律賓以東海域的廣闊低壓槽上可能有低壓區在未來一兩日發展並移向海南島。隨著廣闊低壓槽向北靠近華南沿岸，本周後期該區驟雨增多及有狂風雷暴。

此外，預料一熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機會移入南海北部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月16日清晨7時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



+ 4

周五有狂風雷暴 與周六均雨勢有時較大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）至下周日（21日）均大致多雲，明日有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光及酷熱，最高33度。 周四（18日）至下周三（24日）均有驟雨及雷暴，其中周四有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高32度。周五（19日）間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，與周六（20日）均介乎26至30度。周六亦間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

下周日（21日）有幾陣驟雨及雷暴，最高31度。下周一（22日）日間酷熱達33度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴。下周二（23日）及下周三（24日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，其中下周三雨勢有時較大有，最高分別30度及29度。