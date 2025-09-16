手提風扇竟是「中暑幫兇」？小心越吹越熱　即睇正確使用建議

炎炎夏日，手持風扇成了外出必備神器，許多人認為拿著它就能避暑降溫、舒適清爽。然而，你知道嗎？這個看似無害的小工具，其實潛藏著你想不到的致命危機！日本專家警告：若使用不當，手持風扇不但無法降溫，反而可能讓你中暑、傷眼，甚至引發火災爆炸，後果不堪設想！



近年來，手持風扇在夏季大受歡迎，不僅造型多變、價格親民，更有USB充電、掛頸式等多種選擇，幾乎成了人手一台的標配。

然而，日本橫濱市東部醫院的谷口英喜醫生卻指出，這類風扇若在高溫環境中錯誤使用，反而會適得其反。他強調，在超過攝氏35度的高溫下，風扇其實只是將熱風往你身上吹，不但無法有效蒸發汗水，還可能讓皮膚吸收更多熱量，導致體溫升高，增加熱中暑的風險。

相關文章：手提風扇｜鋰電池起火該否用水救火？6大選購、使用禁忌減風險

+ 5

眼睛乾、皮膚熱？錯誤使用方式，恐傷身又失溫

除了增加中暑風險，許多人習慣長時間將風扇對着臉部直吹，殊不知這樣做其實會導致眼球表面過度乾燥。醫生提醒，眼睛如果長時間暴露在強風下，可能引發角膜微損傷、乾眼症等問題，嚴重甚至影響視力。若風扇風速過強，還可能造成肌膚表面水分迅速蒸發，引發乾燥脫皮等皮膚問題。

正確的使用方式應是在相對陰涼或通風的環境下，搭配濕毛巾、涼感噴霧等方式使用，並將風對準頸部、胸口等有大血管流通的部位，才能有效幫助身體降溫。

爆炸、起火風險高！鋰電池潛藏安全危機

除了使用方式問題，手持風扇的電池安全性也不容小覷。根據日本產品技術評價機構（NITE）的統計，從2020年到2024年間，已發生至少40起與手持風扇相關的事故，包括電池冒煙、爆炸、起火等危險情況。原因多與風扇掉落、撞擊，或長時間暴露在高溫環境下導致電池劣化有關。

專家提醒，鋰離子電池一旦受損，就可能發生所謂的「熱失控反應」，在極端情況下導致火花四射、甚至爆炸。尤其是在夏季，許多人會將風扇長時間放在車內或戶外陽光直射下，更加劇了危險。

相關文章：睡覺吹風扇恐致猝死？女童吹一晚即面癱！教你點吹風扇安心又涼快

+ 2

使用前先確認，避免「便利」變成「危機」

為了避免手持風扇變成隱形殺手，專家呼籲消費者務必做到以下幾點：

．購買時選擇有品牌、標示清楚、通過安全認證的產品

．遵循說明書指示，避免過度充電、電池膨脹仍繼續使用的情況發生

．平時應避免將風扇放置在高溫車內、潮濕環境或陽光直射處，並定期檢查電池狀況



手持風扇雖小，卻與我們的健康與安全息息相關。想要真正清涼一夏，不只要懂得選擇產品，更要懂得正確使用，別讓「降溫神器」反成為奪命陷阱！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：手持風扇竟是「中暑幫兇」？專家揭致命誤用陷阱：小心越吹越熱，還會爆炸！】