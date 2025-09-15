打風．雙旋｜天文台料低壓區後有熱帶氣旋　暫料最高3號風球風力

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】未來十日香港料將經歷多「風」之秋。天文台今早（15日）更新熱帶氣旋預測，指出位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶；天文台又預料一熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。



傳統電腦預報及AI人工智能預報系統今日的結果都顯示，日內或形成的低壓區屬「小兒科」，潛在的另一熱帶氣旋才是「真大佬」，多數預測料達颱風級，料在本港以南約400公里掠過，甚至登陸香港。不過有關數據由電腦直接輸出，未經科學主任人手調整，而且距離下周仍有一段日子，會有很大變數。



九天天氣預報預報顯示，隨着兩個低壓系統先後逼近，天文台預測本周四（18日）稍後部分地區驟雨較多，周四及周五（19日）吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級。下周一（22日）稍後局部地區有狂風雷暴，下周二及三（23及24日）離岸及高地風力達6級間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。6級及7級為強風，即3號風球風力；當天文台料吹8級或以風力，才有可能發出8號風球。



9月14日上午9時的衛星圖像。（天文台圖片）

低壓系統二合一或日內形成 低壓區移向海南島一帶

天文台科學主任昨晚（14日）發表新一篇「天氣隨筆」文章《9月中下旬的低壓系統》，刊出衛星圖像，可見與高空擾動相關的對流天氣正影響菲律賓呂宋，而菲律賓以東海域及西北太平洋上均有對流雲團發展，三個低壓系統同時現形。

當中第一個（圖中高空擾動）及第二個（圖中菲律賓以東的對雲團）低壓系統的環流會在向西移動過程中逐漸合併。天文台今日指出，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，受其影響，本周中後期華南沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。

菲律賓以東本周後期有熱帶氣旋形成 較大機率移入南海北部

至於潛在菲律賓以東的西北太平洋的第三個低壓系統（圖中西北太平洋的另一個對流環團），天文台今日作出進一步預測，預料本周後期形成熱帶氣旋（熱帶低壓氣或以上級別），昨日指會於下周初移向呂宋一帶，今日預測隨後有較大機率移入南海北部。

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶,隨後有較大機率移入南海北部。AI人工智能預報模式「盤古」同日的預測結果顯示,其將會以颱風級在9月24日下午在香港登陸。

歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示,其將會以颱風級在9月24日下午在港以東近距離登陸。

AI人工智能預報模式「伏羲」同日的預測結果顯示,其將會以較弱的熱帶氣旋級,在9月24日凌晨在港西南約200公里掠過。

AI人工智能預報模式「風烏」同日的預測結果顯示,其將會以颱風級在9月23日下午在港以南約400公里掠過。

歐洲中期天氣預報中心傳統電腦預報系統同日的預測結果顯示,其將會以颱風級在9月25日下午在港以南約400公里掠過。

明天的天氣：初時局部地區有雷暴 日間部分時間有陽光

天文台在九天天氣預報中指出，高空擾動會在明日（16日）為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨，預測明日吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光，氣溫最高32度。

政府周三（17日）公布一份施政報告，天文台料吹東風4級，稍後離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高33度。

天文台9月15日更新九九天天氣預報，預測受到兩個低壓系統先後影響，9月18及19日和9月23及24日高地風力達6級。（天文台圖片）

預測周四稍後驟雨較多 其後高地風力間中達6級 雨勢有時較大

隨着本周中後期南海可能出現一個低壓區，天文台預測周四（18日）天氣會有明顯變化，料吹東風4至5級，稍後高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴；初時短暫時間有陽光，稍後部分地區驟雨較多。

其後兩日天氣更差，天文台料周五（19日）吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；到周六（20日）吹東至東南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。氣溫方面，天文台料周五及六稍降溫，最高30度。

天文台預測下周日（21日）天色稍為轉好，吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

預測下周一稍後局部地區有狂風雷暴 下周二及三幾陣狂風雷暴

隨着潛在的熱帶氣旋下周初移向呂宋一帶，本港天氣由下周一（22日）起也會開始有變。天文台預測下周一吹北至東北風3至4級，稍後5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度，稍後局部地區有狂風雷暴。

熱帶氣旋其後進入南海北部，天文台預測下周二（23日）吹北風4至5級，離岸及高地達6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；下周三（24日）吹東至東北風5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。從盛風風向轉變，可見天文台料熱帶氣旋會在本港以南掠過，不過暫時可見對本港影響暫不大。

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月25日凌晨02:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月24日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月23日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月22日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月21日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月20日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月19日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月15日預測一個熱帶氣旋會於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。歐洲中期天氣預報中心AI人工智能預報系統「AIFS」同日的預測結果顯示，其將會以颱風級在本港登陸。圖為預測9月18日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

