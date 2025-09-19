強颱樺加沙｜天文台料下周四強颱風級　移至港以南約100公里

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／樺加沙／Ragasa／火娜／Ｍitag】熱帶氣旋米娜未來到，另一「魔風」樺加沙已篤定下周三至四（24至25日）將吹襲珠江口一帶，天文台今早更新樺加沙預測移動路徑圖，預測樺加沙下周三早上移至本港南面約100公里，其時將為強颱風級，中心附近最高持續風速料達時速175公里。



內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳預測與香港天文台相若，都料樺加沙會在本港以南約100至150公里內掠過。



熱帶風暴樺加沙9月19日08時集結在香港之 東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台9月19日公布熱帶風暴樺加沙未來數日變動。（天文台圖片）

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日增強至超強颱風。天文台9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將在本港以南約100公里掠過，其時為強颱風級。（天文台圖片）

料下周一深夜至周二凌晨超強颱風級別進入香港東南800公里範圍

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙今早8時集結在香港之東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。

按天文台預測移動路徑圖，預測樺加沙下周一（22日）深夜至周二（23日）凌晨以超強颱風級別進入香港東南800公里範圍，到周二晚上8時快速移至香港之東南約400公里的東沙島附近，風力維持超強颱風級別。

▼9月18日 突然下雨 有市民急忙避雨▼



+ 5

樺加沙下周二早上仍達超強颱風級 中心風力時速195公里

天文台今早預測，樺加沙下周二早上移至香港東南約600公里時為超強颱風級，中心附近最高持續風速升至每小時195公里。其後維持向西北偏北移動，朝向珠江口一帶移動，烞晚上進入本港之東南約400公里，仍達超強颱風級。

天文台料樺加沙以超強颱風級續移向珠江口一帶，到下周三早上8時，移至本港以南約100公里，略減弱為強颱風級，中心附近最高持續風速升至每小時175公里公里。

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日增強超強颱風。內地中央氣象台9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將在本港以南約100公里掠過，其時為強颱風級。（中央氣象台圖片）

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強。台灣中央氣象署9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將移至本港東南約150公里，其時為強颱風級。（台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強。日本氣象廳9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將移至本港東南約150公里，其時為強颱風級。（ 日本氣象廳圖片）

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強至超強颱風。日本氣象廳9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將移至本港東南約160公里，其時為強颱風級。（ 日本氣象廳圖片）

天文台上調9.24預報 離岸及高地9級風 海有非常大浪及湧浪

天文台昨日（18日）再度上調下周三（24日）的風力預測，由預測的離岸及高地達8級，最新更改為吹北至東北風6至7級，離岸及高地達9級，稍後轉吹東至東南風；密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。而下周四（25日）吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢較大，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月19日早上9時30分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台預測直至下周五（26日）天氣才開始好轉，吹東風4至5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。下周六（27日）吹東風4級，間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫達27至32度。

根據蒲福氏風級表，6級風力屬於強風，相等於每小時平均風速41至51公里。至於9級風力屬於烈風上限，相等於每小時平均風速76至87公里，即下周二（23日）的最高風力已符合發出3號風球、下周三則符合發出8號風球的條件之一。