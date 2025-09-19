強颱樺加沙｜天文台料下周三普遍吹7至8級　離岸高地吹10級暴風

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／樺加沙／Ragasa】熱帶風暴樺加沙將增強為超強颱風，篤定下周三至四（24至25日）將吹襲珠江口一帶，天文台今早更新預測，料樺加沙下周三早上移至本港南面約100公里，其時將為強颱風級，中心附近最高持續風速料達時速175公里。天文台今早（19日）更新九天天氣預報顯示，預測下周三本港普遍吹東北風7至8級（即強風至烈風），離岸及高地達10級，即暴風，代表風速達88至103公里。



按天文台預測，下周三8號風球無懸念，屆時有狂風大驟雨及雷，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。



帶氣旋樺加沙中心逐漸成形，料未來將逐步增強，下周升至超強颱風級。（ Tropical Tidbits圖片）

熱帶風暴樺加沙9月19日08時集結在香港之 東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台9月19日公布熱帶風暴樺加沙未來數日變動。（天文台圖片）

料下周一深夜至周二凌晨超強颱風級別進入香港東南800公里範圍

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙今早8時集結在香港之東南偏東約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。

按天文台預測移動路徑圖，預測樺加沙下周一（22日）深夜至周二（23日）凌晨以超強颱風級別進入香港東南800公里範圍，到周二晚上8時快速移至香港之東南約400公里的東沙島附近，風力維持超強颱風級別。

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙會在未來數日增強至超強颱風。天文台9月19日早上預測，樺加沙9月24日早上8時將在本港以南約100公里掠過，其時為強颱風級。（天文台圖片）

樺加沙下周二早上仍達超強颱風級 中心風力時速195公里

天文台今早預測，樺加沙下周二早上移至香港東南約600公里時為超強颱風級，中心附近最高持續風速升至每小時195公里。其後維持向西北偏北移動，朝向珠江口一帶移動，烞晚上進入本港之東南約400公里，仍達超強颱風級。

天文台料樺加沙以超強颱風級續移向珠江口一帶，到下周三早上8時，移至本港以南約100公里，略減弱為強颱風級，中心附近最高持續風速升至每小時175公里公里。

下周二部分時間有陽光 日間酷熱 稍後有狂風驟雨及雷暴

天文台現時襲港的強烈熱帶風暴米娜未來三日將為港帶來強風天氣，間中有狂風驟雨及雷暴，到下周一及二(22及23日）先受到樺加沙前緣下沉氣流影響，漸轉天晴酷熱，市區最高34度。下周二吹北風4至5級，稍後離岸6級，高地達7級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台9月19日早上11時30分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台上調下周三風力預測 吹東北風7至8級 須發8號風球

隨着樺加沙逐漸逼近珠江口，天文台今日再度上調下周三（24日）的風力預測，由昨日（18日)預測吹北至東北風6至7級，離岸及高地達9級，上調至吹吹東北風7至8級、離岸及高地達10級，稍後轉吹東至東南風，密雲、有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

8及9級風為烈風，天文台屆時發8號風球無懸念。10及11級為暴風，分別代表風力時速達88至103公里及104至117公里。最高為颶風，代表風力時速118公里以上。

天文台預測下周四（25日）吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月19日早上11時30分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

蒲福氏風級表。（天文台圖片）

蒲福氏風級表。（天文台圖片）

天文台預測直至下周五（26日）天氣才開始好轉，吹東風4至5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。下周六（27日）吹東風4級，間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫達27至32度，其後周日（28日）吹東風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。