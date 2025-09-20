颱風米娜｜今年第10次打風　打破1946年以來1月至9月最高紀錄

強烈熱帶風暴米娜漸離本港，天文台今日（20日）發布天氣隨筆總結米娜襲港過程，指其為今年第10個影響香港的熱帶氣旋，打破自1946年以來1月至9月期間發出熱帶氣旋警告信號的最多次數紀錄。



天文台預料，熱帶氣旋樺加沙有機會以超強颱風強度在下周中期靠近廣東沿岸，本港星期二、三天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，屆時的水位高度可能與2017年天鴿及2018年山竹相若。



米娜影響期間，本港錄得強風（每小時41至62公里）的風力分佈。

今年第10次「掛波」米娜 打破自1946年1至9月最高紀錄

天文台發布最新一則天氣隨筆，指強烈熱帶風暴米娜是今年第10個影響香港的熱帶氣旋，打破自1946年以來1月至9月期間發出熱帶氣旋警告信號的最多次數紀錄。

米娜昨午在廣東汕尾市附近登陸，隨後受東北季候風影響轉向偏西橫過珠江口一帶，在香港以北100公里掠過並逐步減弱，最後於今早在廣東內陸減弱為熱帶低氣壓。隨着米娜對本港的威脅逐步解除，天文台於今早取消所有熱帶氣旋警告信號。

米娜吹襲香港期間，本港多處地區吹偏西強風，同時米娜的雨帶為本港帶來狂風驟雨，由午夜至上午10時，普遍地區錄得超過30毫米雨量，當中港島、九龍及大嶼山多處地區更錄得超過70毫米。

9月20日午夜至上午10時的雨量分佈圖

樺加沙不會經菲國、台灣等陸地 料保持超強颱風襲港

天文台預料，周一廣東沿岸天色短暫好轉及酷熱。不過另一熱帶氣旋樺加沙會在下周中期靠近廣東沿岸，本港天氣在周二、三將會逐漸轉壞，提醒市民不要鬆懈。

現時位於菲律賓以東的樺加沙正顯著增強，該處的熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好的高空輻散及偏弱的垂直風切變，預料樺加沙會增強至超強颱風強度。

按照現時預測，樺加沙會橫過呂宋海峽進入南海，由於其中心不會經過菲律賓及台灣等陸地，因此預料樺加沙屆時有機會保持超強颱風的強度。

香港時間9月20日上午8時的熱帶氣旋路徑預報顯示，樺加沙會在下週初進入南海北部，並在下週中期靠近廣東沿岸。

香港時間9月20日上午9時的衛星圖像。

料周三狂風大驟雨 風力達8至9級烈風

而且，樺加沙的環流相當廣闊，縱使各預測模式對樺加沙掠過香港南面時與本港的距離仍有一定的差異，但預料其猛烈的風力會對本港帶來相當大的威脅。天文台預測，周三本港天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，風力達8至9級烈風，離岸及高地更高達11級暴風，海會有巨浪及湧浪。

模式預測香港時間9月24日上午八時的風力分佈圖，各預報模式均顯示樺加沙的環流廣闊，其強烈的風力會影響本港。

沿岸水位上升 料與天鴿、山竹相若

天文台續指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部份地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。根據現時評估，屆時的水位高度可能會與2017年天鴿及2018年山竹吹襲時相若，然而實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。

天文台會繼續密切監測樺加沙的發展及其對本港天氣及沿岸水位的影響，市民請留意天文台最新天氣消息及盡快做好一切防風、防水浸準備。