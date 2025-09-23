颱風樺加沙｜今日稍後天氣急轉壞　有狂風驟雨雷暴　風勢烈風程度

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】三號強風信號已在昨晚（9月22日）9時40分發出，天文台預告會在今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。天文台預測，本港今日（9月23日） 吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。



天文台展望，明日（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。星期四（25日）風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。



圖為截至9月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

明晚較後時間至周三初時考慮發更高風球

天文台於今晨4時45分的特別天氣提示稱，過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於明日（24日）早上最接近珠江口一帶。

受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

圖為截至9月23日清晨5時00分，天文台對樺加沙的預測路徑。（天文台網頁圖片）

受顯著風暴潮影響 周三本港沿岸增水約2米

天文台預料，本港明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，預計明日上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。 市民請採取適當預防措施。

在上午6時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約540公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。。

另外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月23日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三有頻密狂風大驟雨 周四初時雨勢頗大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）天陰，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有非常巨浪及湧浪，最高28度。周四（25日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪，料介乎25至29度。

周五（26日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至31度。周六（27日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。

下周日（28日）至下周三（10月1日）均大致多雲及有驟雨。其中下周日有幾陣驟雨及雷暴，與下周一均最高31度。下周二（30日）與下周三日間短暫時間有陽光，料介乎27至32度。