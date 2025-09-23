颱風樺加沙｜追風童到杏花邨量度風速：風力仲差過屋企風扇
撰文：倪清江 任葆穎
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近珠江口一帶，在當風的港島杏花邨，下午至晩上不時有驚濤拍岸，吸引居民及區外市民到來觀浪，包括小小追風族，稱「我乜都唔驚」，他還帶了一個測風儀來量度風速，度到風力微弱，形容「（風力）仲差過我屋企個風扇」。
下午一度有近百人在杏花邨海旁觀浪，又有小朋友專情玩避浪，失手被淋濕。在發生柴灣有觀浪家庭墮海事件後，警方派員勸喻在場人士遠離岸邊。
小小追風族希希晚上到杏花邨追風，現場不時有驚濤拍岸，海水濺到海旁。在場已1.5小時的希希說他因追風而來，「我乜都唔驚！」他說因為喜歡追風，之前錯過了幾次追風機會，故今晚會留至10時才走。
希希有備而來，手上拿着一個測風儀，向記者示範如何使用。怎料測風時偏偏無風，「乜風速咁低既！仲差過我屋企個風扇！」
希希說，樺加沙明早最接近香港，會否再來不是他可決定，「我阿爸起到身就得，最近係6點喎！」
在港島杏花邨下午不斷有湧浪拍岸，民安隊拉起橙帶，禁止任何人進入高危地區，並勸喻觀浪市民不要走近岸邊。警方在柴灣發生有人觀浪家庭墮海後，到來勸走在場觀浪市民。
