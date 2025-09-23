颱風樺加沙｜鯉魚門三家村風雨漸增　多處「沙包牆」擋水板防水浸

超強颱風樺加沙直逼香港，天文台將於明日（24日）凌晨1時至3時之間，改發九號烈風或暴風風力增強信號。《香港01》記者今晚（23日）到過往多次在風暴期間出現水浸的鯉魚門三家村觀察，見到村內道路，以及不少店舖門外，均已堆起一層層沙包，更有部分位置的「沙包牆」堆得比成人更高。渠務署的「龍吸水」機械人亦已在場候命，以便一旦出現水浸時協助排水。



記者在現場所見，鯉魚門三家村岸邊不時翻起白頭浪，在當風的位置，風力有時大得會吹動拍攝用的腳架，但仍有人留在岸邊觀浪。晚上10時半左右，三家村風雨明顯增強，目測海水漲至近岸位置，食肆設擋水板封門，但仍有村民在海傍觀浪追風。據悉有獨居長者已被安排撤離；居於地勢較高位置的村民，則不打算撤離。有街坊憶述，2017、2018年天鴿、山竹時，已換過兩次傢俬電器，「希望今次唔會再係咁。」



超強颱風樺加沙逼近本港，9月23日晚上，鯉魚門三家村有居民搬沙包以防水浸。（梁偉權攝）

超強颱風樺加沙逼近本港，9月23日晚上，鯉魚門三家村的店舖和道路已築起「沙包牆」防水浸。（梁偉權攝）

天文台表示，將於周三（24日）凌晨1時至3時之間改發九號烈風或暴風風力增強信號，預料樺加沙會於周三早上最接近本港，在本港南面100公里左右掠過。受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。