颱風樺加沙・澳門直擊｜內港水浸達1.3米　五分鐘內小腿升至及膝

超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周三（24日）凌晨5點半改發10號風球，紅色風暴潮警告仍然生效。澳門多個低窪地區出現明顯水浸，《香港01》記者澳門直擊重災區內港，水位在短時間急升，短短五分鐘已由小腿浸上膝頭，水位更已超過一米。

澳門電力股份有限公司（澳電）指，為保障公眾安全及保護供電設施，已對部份受水浸影響的地區實施暫停供電，將於水退後儘快安排復電。



澳門內港區十月初五街已出現水浸，水位已至膝頭位置，上漲速度相當快。（陳萃屏攝）

早上9時起，澳門的低窪地區已開始水浸，當中以內港區的情況較嚴重，至早上11時許，當中以內港北、內港監測站的水位最高，水位已超過1.4米。

《香港01》記者在澳門內港區直擊，亞美打利庇盧大馬路、十月初五街均出現水浸。記者初道十月初五街時，水位只到記者小腿位置，但五分鐘內已高及膝頭，水位上漲的速度相當快。街上仍有零星市民，需要涉水而行，亦有車輛在被浸的馬路上行走，水面上有膠樽、雪糕筒等雜物飄浮。

有治安警察指，水位上升急速，十月初五街、內港一帶已「浸晒」，籲行人到安全地方。（陳萃屏攝）

未有水浸的澳門營地大街有廣播，呼籲市民往高處暫避。有治安警察指，水位上升急速，十月初五街、內港一帶已「浸晒」，籲行人到安全地方。

早上近10時半，路面水位已上升至1至1.5米，澳電已對受影響的水浸地區實施暫停供電，以確保公眾安全和保護供電設施，並將於水退後盡快安排復電。澳電早前估計，受影響的區域主要包括內港、司打口、媽閣、下環街、沙梨頭一帶。

內港水浸嚴重，有車輛已被浸沒一半。（澳廣視）

由於各低窪地區出現明顯水浸，澳門區巴素打爾古街、爹美刁施拿地大馬路、比厘喇馬忌士街、沙梨頭海邊街、河邊新街近聖瑪沙利羅；離島區路環譚公廟前地、路環碼頭前地、路環十月初五馬路現已封閉。澳門民防行動中心強烈呼籲，市民應顧及自身安全，切勿外出。

亞美打利庇盧大馬路已封閉。（梁祖饒攝）

早上10時許，澳門內港水位急升，水浸高度接近一米。（澳廣視直播截圖）

9時許，澳門氣象局位於內港的監測站錄得超過0.1米水位上升。（澳廣視）

澳門紅色風暴潮警告生效，紅色風暴潮有機會暫停供電地區範圍。（澳電）

