打風｜天文台「寫出」風暴預測移動路徑　料香港西南400公里掠過

【打風／天文台／中秋節／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球】天文台預測本港中秋節前將迎來今年第12個風暴，昨日（9月29日）及今日（9月30日)凌晨都在預報中指出，熱帶氣旋先橫過菲律賓呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶「西登」。



廣東西部沿岸至海南島東部，即香港之西南約300至400公里位置，與多個AI人工智能預報系統預測在本周六至下周日（10月4日至5日)在本港南至西南約400公里掠過一致。可見天文台雖未發出預測移動路徑圖，但已寫出其移動路徑，目前其強度未明，天文台指存在變數。



於菲律賓以東海域有一個低壓區發展中。（Tropical Tidbits圖片）

國慶日的天氣：早晚部分時間多雲 日間大致天晴及酷熱

天文台今日指出，高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預測今日（9月30日)至周六（10月4日)市區氣溫升至33度。

天文台預測今日吹微風2級，大致天晴，日間酷熱；明日（10月1日)國慶日吹微風2級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱。其後兩日（10月2及3日)吹東風2至3級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱。

預測移動路徑：靠近呂宋再進入南海 移向廣東西部至海南島東部一帶

天文台在預報指出，一個低壓區會在本周中期於菲律賓以東海域，逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。

根據這個描述，天文台已有信心其會向西移動橫過呂宋，進人南海，後轉西北移動，移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，即本港西南300至400公里位置。

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「風烏」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里外掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「盤古」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

４個AI預報系統均料「西登」海南島

AI人工智能預報系統「風烏」、「盤古」、「伏羲」及「AIFS」的預測相若，都料該熱帶氣旋10月4日下午在本港以南約400公里掠過後，向西北移向海南島一帶，即與天文台預測「西登」相若，本港會吹較強東北風、東至東南風。

差異在於「風烏」和「盤古」料該熱帶氣旋較強，可能屬強烈熱帶風暴，而「伏羲」及「AIFS」則料屬熱帶風暴，所以其環流外端未必會顯響到香港。

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「伏羲」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向往海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

天文台9月29日指菲律賓以東海域將有一個低壓區逐漸發展並較大可能進入南海。AI人工智能預報系統「AIFS」9月29日的預測顯示會於中秋節前在距離約400公里掠過，移向海南島。圖為預測10月4日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖）

▼天文台地球天氣網頁可見多個預測結果▼

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



歐洲中期預報中心今日的預測則與AI預報系統結果有較大差異，基本上料只會是熱帶低氣壓級別，移動路徑與AI預報相若，在移向海南島期間才稍為增強。

▼歐洲中期預報中心9月29日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



預測周六及周日「迎月」有驟雨及狂風雷暴 海有湧浪

天文台預測受到該熱帶氣旋影響，華南沿岸周末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨減少。

根據九天天氣預報,，周六（10月4日）天氣變化大，吹東北風3級，稍後4至5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，日間酷熱，最高33度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，海有湧浪。

周日（10月5日）「迎月」天氣甚差，隨着該熱帶氣旋移向香港西南方，本港改吹東至東南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達7級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

天文台9月30日凌晨0時更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到熱帶氣旋影響，有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。（天文台圖片）

下周一（10月6日）中秋節天氣稍好轉，預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，可能影響賞月；下周二（10月7日）「追月」及下周三（10月8日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。