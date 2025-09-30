酷熱天氣｜今日大致天晴　日間市區約33度　新界再高一兩度

高空反氣旋正覆蓋廣東及南海北部，酷熱天氣維持生效。天文台預測，本港今日（9月30日）大致天晴。早上最低氣溫約27度，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。天文台展望，未來兩三日大致天晴及持續酷熱。周末期間風勢頗大及有驟雨。



菲律賓以東料有熱帶氣旋發展 隨後會進入南海

天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸周末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。

隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨減少。此外，熱帶低氣壓博羅依已在中南半島內陸消散。

周末期間有驟雨及狂風雷暴 中秋節有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10月1日）國慶日至周五（3日）均 早晚部份時間多雲，日間大致天晴及酷熱，同介乎28至33度。 周六（4日）仍日間酷熱達33度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。下周日（5日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫回落至29度。

下周一（6日）為中秋節，當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。下周二（7日）及下周三（8日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，介乎27至32度。