中秋前打風｜天文台料熱帶氣旋周末逼近　周日初時高地風力達8級

【打風／天文台／中秋節／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球】市民今年即將體會今年第十二道「風」味。天文台今早( 9月30日)更新中秋節前打風預測，指現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來兩三日移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，隨後橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。



天文台預測周末期間華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。九天天氣預報顯示，周六（10月4日)吹東北風3級，稍後4至5級，離岸及高地間中6級；星期日天氣更差，吹東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級。6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級為烈風，即8號風球風力。



9月30日在菲律賓以東海域、西北太平洋關島附近有一個低壓區持續發展，天文台預測將增強為熱帶氣旋，並進入南海。（Tropical Tidbits網頁圖片）

10月1日是國慶日，9月26日在尖沙咀栢麗大道，紅噹噹的國旗和香港區旗旗海在風中飄揚。（廖雁雄攝）

10月1日是國慶日，政府在9月已於通往金鐘政府總部的行人天橋等布置國旗和香港區旗旗海，迎接76周年國慶。國為攝於9月26日。（廖雁雄攝）

國慶日天氣：早晚部分時間多雲 日間大致天晴及酷熱

天文台今日指出，受高空反氣旋持續影響，未來兩三日華南天色普遍晴朗，天氣酷熱，預測明日10月1日為國慶日，天文台預測微風2級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱；預測周四及周五（10月2日及3日）吹東風3級，早晚部分時間多雲。日間大致天晴及酷熱。

天文台料「西登」粵西至海南島東部一帶 距港約400公里

天文台未有發放預測移動路徑圖，但今日更確切指出，預測低壓區會在未來兩三日移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，隨後橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，即會「西登」。

AI人工智能預報系統「風烏」、「伏羲」、「盤古」、「AIFS」和歐洲中期預報中心的預測差不多一致，預測該熱帶氣旋中秋節前會在香港以南約400公里掠過，再向西北移向海南島，與本港保持約400公里距離，不過歐洲中期預報中心料可能移至本港西南偏西約300公里。不過該熱帶氣旋最高強度料為強烈熱帶風暴，預測環流外圍可能掃到香港，威脅不會太大。

現時預測熱帶氣旋隨後橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶。（Tropical Tidbits網頁圖片）

天文台預測中秋節前將有一個熱帶氣旋趨向廣東西部至海南島東部一帶。AI人工智能預報系統「風烏」9月30日的預測顯示，該熱帶氣旋中秋節前會在距離香港約400公里外掠過，移向海南島。

AI人工智能預報系統「伏羲」9月30日的預測顯示，該熱帶氣旋中秋節前會在距離香港約400公里外掠過，移向海南島。

AI人工智能預報系統「盤古」9月30日的預測顯示，該熱帶氣旋中秋節前會在距離香港約400公里外掠過，移向海南島。

AI人工智能預報系統「AIFS」9月30日的預測顯示，該熱帶氣旋中秋節前會在距離香港約400公里外掠過，在本港西南偏西約300公里登陸。

歐洲中期預報中心9月30日的預測顯示，該熱帶氣旋會在距離香港約400公里外掠過，在本港西南偏西約300公里登陸。

預測周六風雲變色 間部分時間有陽光 稍後局部地區有狂風雷暴

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。

天文台預測周六（10月4日）天氣變化大，吹東北風3級，稍後4至5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（10月5日）中秋節「迎月」天氣更差，預測吹東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台9月30日上午11時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到另一個熱帶氣旋影響，有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。（天文台圖片）

料中秋節大致多雲 有幾陣驟雨

天文台預測隨着高空反氣旋再度增強，中秋節（10月6日)及翌日「追月」( 10月7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨，未知會否影響賞月；翌日起一連三日吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

今年暫有11個低壓系統令天文台需發風球 平1974年紀錄

天文台資料顯示，今年已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球。其中兩個為無名熱帶氣低壓；熱帶風暴有「藍湖」；強烈熱帶風暴有「蝴蝶」、「塔巴」和「米娜」；颱風有「韋帕」；強颱風有「丹娜絲」、「楊柳」、「劍魚」；超強颱風有「樺加沙」。當中「塔巴」需發出8號風球，而「韋帕」和「樺加沙」更需發出10號風球。

天文台資料顯示，今年截至9月28日，已有11個低壓系統（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球，平了1974年紀錄。（天文台網頁截圖）

天文台網頁列出二次大戰後自1946年以來發出風球紀錄，連同今年共有四年錄得10個或以上低壓系統影響香港，1964及1980年各有10個，而1974年則有11個，故今次已平了原紀錄。因此天文台日內若再發風球，將創二戰後新紀錄。

▼天文台地球天氣網頁可見多個預測結果▼

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼歐洲中期預報中心9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

