中秋天氣｜今日大致多雲　有一兩陣驟雨　最高32度

今日（10月6日）為中秋節，與強烈熱帶風暴麥德姆相關的驟雨正影響廣東西部沿岸。同時，高空反氣旋正逐漸覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來數日大致天晴，持續酷熱。



圖為截至10月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受廣闊低壓槽影響 下周初驟雨增多

天文台指出，熱帶氣旋麥德姆會在今日移入廣西內陸及逐漸減弱。隨著麥德姆遠離，今日廣東沿岸天色好轉。而高空反氣旋會在本周中後期為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。同時，預料一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多。

在上午5時，麥德姆集結在南寧之西南偏南約120公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移入廣西內陸並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月6日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日稍後局部有驟雨 至周五均酷熱達33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日） 至周五（10日）均日間酷熱達33度。其中，明日早晚部份時間多雲，日間大致天晴及酷熱，稍後局部地區有驟雨。周三（8日）為二十四節氣的「寒露」，當日至周五均大致天晴。

周六（11日）部份時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，最高32度。下周日（12日）至下周二（14日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高31度。其中下周日及周一最高31度，下周二最高30度。