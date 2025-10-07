天氣｜今日大致天晴 日間酷熱約33度 下午局部有驟雨
撰文：蕭通
出版：更新：
高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（10月7日）大致天晴；日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間酷熱。
▼9月23日 超強颱風樺加沙逼近本港▼
+11
將受廣闊低壓槽影響 周末至下周初驟雨增多
天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在本週中後期影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在週末至下週初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋夏浪會在未來一兩日橫過日本以南海域並逐漸增強
▼天文台九天天氣預報▼
▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼
+5
明日「寒露」天晴 至周五均酷熱達33度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日） 為二十四節氣的「寒露」，至周五（10日）均日間酷熱達33度。明日天晴，周四（9日）及周五則大致天晴。周六（11日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度。
下周日（12日）及下周一（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高31度。下周二（14日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高31度；下周三（15日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。
