打風？天文台料低壓區下周遇東北季候風　AI料港200公里外被陰乾

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風／東北季候風／颱風殺手】天文台今日（12日）指出，一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶，預料會碰上下周初影響華南的一股東北季候風，天文台指受東北季候風影響，該低壓系統其隨後路徑及發展存在變數。九天天氣預報顯示，下周一及二（20日及21日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，日間乾燥。6級及7級為強風，即3號風球風力。



多個AI人工智能預報系統預測結果有分歧，其中「風烏」預測該低壓系統會進入南中國海北部，下周初逼近香港以南約300公里，但會遭東北季候風「陰乾」於南海上；「盤古」則料會進入逼近本港東南約200公里，同樣會遭東北季候風「陰乾」；「歐中AIFS」則料會在香港以東800公里外「彈」向台灣並減弱，避開「颱風殺手」。



▼9月23日早上 超強颱風樺加沙逼近香港石澳巨浪▼



明天的天氣：有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨，預測明日( 13日）吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28至31度。周二（14日）吹東風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台指隨着低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，本周中至後期廣東天色大致良好，天氣炎熱，市區氣溫介乎28至32度。周三（15日）大致天晴，但局部地區有驟雨，其後兩日大致天晴；會轉吹東至東北風4級，周五（17日）離岸風力間中5級。

天文台10月12日上午11時半更新九天天氣預報，預測下周初風力會增強，料受到東北季候風及低壓系統共同影響。（天文台圖片）

天文台：低壓區受東北季候風影響 路徑及發展存在變數

天文台預料一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。而一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

九天天氣預報顯示，天文台預測下周日（19日）起風力增強，吹東北風3至4級，稍後離岸5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。到下周一及二（20日及21日）轉吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥。

東北季候風被視為「颱風殺手」，其乾燥及較低溫度的氣流會破壞颱風結構，令其減弱及消散；但有時會成為南海颱風的「助攻」拍檔，令外圍風力增強，在雙方共同影響，令華南沿岸風力上升。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月12日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



AI「風烏」及「盤古」都料會進入南海北部 逼近香港時被陰乾

AI人工智能預報系統「風烏」今日的預測顯示，該潛在的低壓系統會在本周逐漸進入南中國海北部，與東北季候風產生共同影響，持續增強，下周初逼近香港以南約300公里，但會遭東北季候風「陰乾」於南海上，減弱後移向海南島方向。

AI人工智能預報系統「盤古」的預測相若，料會在下周初逼近香港東南約200公里，但會遭東北季候風「陰乾」於南海上。

▼AI人工智能預報系統「盤古」10月12日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



AI人工智能預報系統「歐中AIFS」則料該低壓系統會在本周逐漸靠近呂宋海峽,，在香港以東800公里外「彈」向台灣並減弱，避開東北季候風「截殺」。

▼AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月12日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

