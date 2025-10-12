雨後彩虹．多圖｜天文台預測周一至三有驟雨　下周初乾燥最低23度

天文台今日（12日）指出，廣闊低壓槽會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨，隨着低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，本周中至後期廣東天色大致良好，天氣炎熱。在今早驟雨過後，多區市民都拍攝到彩虹高掛，顏色十分清楚，有區及北區市民更拍攝到雙彩虹，天文台預測星期一至三（12至14日）仍有驟雨，市民早上及下午可多留意。



股東北季候風會在下周初影響華南，天文台預測下周一及二（20日及21日）日間乾燥，相對濕度最低50%，最高85%，市區氣溫最低23至24度，最高30度。



10月12日早上多區有驟雨，不少人拍攝到兩後彩虹。圖為07:35-07:39攝於西九文化區。（Sandra Yu攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨，預測明日( 13日）吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。周二（14日）吹東風4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台指隨着低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，本周中至後期廣東天色大致良好，天氣炎熱，市區氣溫介乎28至32度。周三（15日）大致天晴，但局部地區有驟雨，其後兩日大致天晴；會轉吹東至東北風4級，周五（17日）離岸風力間中5級。

天文台10月12日上午11時半更新九天天氣預報，預測周一至周三仍有驟雨。（天文台圖片）

10月12日早上多區有驟雨，不少人拍攝到兩後彩虹。圖為 07:33∼07:45攝於鴨脷洲。（Shirley C C Chan攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

10月12日早上多區有驟雨，不少人拍攝到兩後彩虹。圖為07:22∼07:31攝於鴨脷洲。（Shirley C C Chan攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

天文台：低壓區受東北季候風影響 路徑及發展存在變數

天文台預料一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。而一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

周末再有驟雨 下周初乾燥秋涼

九天天氣預報顯示，天文台預測周六（18日）吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。到下周日（19日）起風力增強，吹東北風3至4級，稍後離岸5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

到下周一及二（20日及21日）轉吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥。周一相對濕度最低50%，最高85%，市區氣溫最低24至30度；周二相對濕度介乎50%至80%，氣溫介乎23至29度。

10月12日早上多區有驟雨，不少人拍攝到兩後彩虹。圖為 08:34攝於粉嶺。（Dicky Ng攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

10月12日早上多區有驟雨，不少人拍攝到兩後彩虹。圖為 07:46攝於鹿頸。（Chris Ko攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)