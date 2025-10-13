天氣｜今日有幾陣驟雨　局部地區有雷暴　最高31度

與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（10月13日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約31度，吹和緩偏東風。天文台展望，明日（14日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。本周中至後期大致天晴及炎熱。



圖為截至10月13日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中至後期大致天色良好 天氣炎熱

天文台指出，廣闊低壓槽會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨。隨著低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，本週中至後期廣東天色大致良好，天氣炎熱。預料一股東北季候風會在下週初影響華南，該區氣溫稍為下降。

而一個低壓區會在本週後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在週末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

此外，熱帶氣旋娜基莉會在今日橫過日本以南海域。在上午5時，娜基莉集結在東京以南約370公里，預料向東北偏東移動，時速約36公里。

圖為天文台截至10月13日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日及周三有驟雨 下周初氣溫回落最低23度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）至下周日（19日）均最高32度。明日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。周三（15日）至周五（17日）大致天晴，但周三局部地區有驟雨。周六（18日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周日則短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周一（20日）與下周二（21日）均短暫時間有陽光，日間乾燥；下周一氣溫回落至介乎24至30度，下周二最低23度、最高29度。