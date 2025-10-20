風神打風│天文台：3號風球至少到周二6pm　發8號風球要看2因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／風神／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】本星期又打風！天文台於10月20日下午5時20分發出3號風球。天文台表示，過去數小時，風神有所增強並繼續靠近廣東沿岸，其外圍雨帶逐漸影響該區，在風神及東北季候風共同影響下，本港今晚及明日會普遍吹強風，離岸及高地間中達烈風程度；按照現時預測，風神會在今晚至明早最接近香港，於本港以南約400公里外掠過。除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低，三號強風信號將至少維持至星期二（10月21日）下午6時。



受風神外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪；受天文大潮、東北季候風及風神共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在10月21日增強成強烈熱帶風暴，逼近香港400公里範圍，但隨後會大轉彎往西南方向移動，遠離香港。（天文台）

香港九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，一股強烈東北季候風會在未來數日持續影響華南，在季候風及風神的共同影響下，未來兩三日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有大浪及湧浪；隨着風神遠離廣東沿岸，本週後期該區天色較為明朗，日間氣溫回升。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫19°C至30°C，暫時最高吹9級風。