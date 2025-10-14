天氣｜今有幾陣驟雨　日間炎熱約32度　新界北早上錄逾20毫米雨量

驟雨正影響廣東沿岸，另高空反氣旋正覆蓋中國東南部。天文台今晨（10月14日）指出，今早的驟雨為本港多處地區帶來約5毫米的雨量，而新界北部份地區的雨量更超過20毫米。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，吹和緩偏東風。天文台展望，本周餘下時間大致天晴及炎熱。



▼10月13日 多區驟雨過後出現彩虹▼



+ 17

未來數日大致天色良好 天氣炎熱

天文台指出，隨著現時影響廣東沿岸的廣闊低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，未來數日該區天色大致良好，天氣炎熱。預料一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。

而一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月14日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



+ 3

下周初氣溫稍為下降 下周三最低22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）至下周日（19日）均最高32度。其中明日至周五（17日）均大致天晴，但明日局部地區有驟雨。周六（18日）及下周日部份或短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一（20日）最高氣溫回落至29度，短暫時間有陽光，日間乾燥。下周二（21日）及下周三（22日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫進一步回落。下周二料介乎23至28度，下周三進一步降至22至26度。