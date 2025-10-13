天文台料低壓區與東北季候風夾擊　周日起離岸高地風力如3號風球

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／颱風殺手／李氏力場】天文台今日（13日）表示，預料一股東北季候風會在下周初影響華南，而一個低壓區會在周末期間移向菲律賓呂宋一帶，受東北季候風影響，該低壓系統隨後路徑及發展存在變數。



多個傳統電腦及AI人工智能預報系統的預測結果都顯示，低壓系統在進入南中國海北部期間會增強為熱帶氣旋，並結合東北季候風，成為風力北強南弱的系統，並最近逼近香港以南200至300公里，但最終被東北季候風乾燥及低溫氣流「陰乾」，消散於海上。



受到東北季候風及低壓系統共同影響，天文台預測周日（19日）起至下周三（22日）吹北至東北風，離岸及高地風力間中6級，即3號風球的強風風力比昨日的預測提早到來。天文台屆時可能發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，並不一定需發出風球。九天天氣預報顯示，預測下周三（22日）市區氣溫最低22度，新界地區再低1至2度。



AI人工智能預報系統「風烏」10月13日的預測顯示，一個低壓系統會在下周初進入南中國海北部，下周中逼近香港以南約300公里，「融入」東北季候風後在南海上被「陰乾」，減弱後移向海南島方向並消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「盤古」10月13日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在19日進入南中國海北部，21逼近香港東南約200公里止步，但在熱帶氣旋及東北季候風共同效應下，下周初廣東沿岸風力增強，熱帶氣旋將減弱並消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「伏羲」10月13日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在19日進入南中國海北部，21逼近香港東南約300公里止步並被東北季候風「陰乾」，但在熱帶氣旋及東北季候風共同效應下，下周初廣東沿岸風力增強。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月13日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在19日進入南中國海北部，不過會受到東北季候風影響，在本港東南約600公里被「陰乾」及逐漸消散，其殘餘其後移至香港以南約400公里。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報系統10月13日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在19日進入南中國海北部，21日移至本港東南約300公里，後向西橫過本港以南約250公里，其後移向海南島一帶並減弱。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

▼10月12日 多區出現彩虹▼



明天的天氣：部分時間有陽光 有一兩陣驟雨

天文台表示，隨着現時影響廣東沿岸的低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，未來數日該區天色大致良好，天氣炎熱。預測明日（14日）吹東風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；周三（15日）吹東至東北風4級，大致天晴，但局部地區有驟雨。

周四及五（16及17日）吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致天晴。不過到周六（18日）風力會稍減弱，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

天文台10月13日上午11時半更新九天天氣預報，預測料受到東北季候風及低壓系統共同影響，19日起風力增強。（天文台圖片）

周日起風 普遍吹北至東北風4至5級 離岸及高地間中6級

天文台預測受到東北季候風及熱帶氣旋共同影響，周日（19日）起風了，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級，短暫時間有陽光，有一兩陣雨。下周一（20日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥。下周二及三（21及22日）吹北至東北風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一一夜跌8度 市區早上最低24度 下周三降至22度

氣溫方面，天文台預測周三起市區最高32度，下周日氣溫介乎26至32度。天文台預料一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降，下周一市區氣溫最低24度，一夜跌8度，創入秋新低，最高29度，相對濕度最低降至50%；到周二及三氣溫再跌，分別最低23度及22度，新界再低1至2度。

▼9月23日早上 超強颱風樺加沙逼近香港石澳巨浪▼



天文台：低壓系統受東北季候風影響 路徑及發展存在變數

天文台表示，一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間移向呂宋一帶，受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

美國國家環境預報中心 (NCEP) 創建的天氣模型「全球集合預報系統」 (GEFS)今日資料顯示，該低壓區今早集結在香港之東南約3,900公里的西太平洋海域上，料會先向北、後轉西移動，並增強為熱帶氣旋，再移近菲律賓呂宋，後進入南海北部，但會在靠近香港以南200至300公里左右轉彎向西移動。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月13日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」10月13日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」10月13日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月13日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月13日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

