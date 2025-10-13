秋天｜東北季候風殺到　天文台預測下周一一夜跌8度　下周三22度

中秋節過後本地仍然炎熱，不過快將迎來真秋天。天文台預料一股東北季候風會在下周初影響華南，本港氣溫將下降，預測下周日（19日）至下周一（20日）市區氣溫一夜跌8度，周一清晨降至24度，創入秋新低，日間最高29度，告別「3字頭」；其後兩日氣溫再稍跌，預跌下周三（22日）市區清晨最低22度，北區打鼓嶺降至20度。



天文台10月13日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周炎熱，下周初轉涼。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 有一兩陣驟雨

天文台表示，隨着現時影響廣東沿岸的低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，未來數日該區天色大致良好，天氣炎熱。預測明日（14日）吹東風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；周三（15日）吹東至東北風4級，大致天晴，但局部地區有驟雨。

周四及五（16及17日）吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致天晴。不過到周六（18日）風力會稍減弱，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

天文台10月13日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周炎熱，下周初東北季候風南下，市區氣溫在10月22日降至22度，四日間相差10度。（天文台圖片）

周日起風 普遍吹北至東北風4至5級 離岸及高地間中6級

天文台預測受到東北季候風及熱帶氣旋共同影響，周日（19日）起風了，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級，短暫時間有陽光，有一兩陣雨。下周一（20日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥。下周二及三（21及22日）吹北至東北風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一一夜跌8度 市區早上最低24度 下周三降至22度

氣溫方面，天文台預測周三起市區最高32度，下周日氣溫介乎26至32度。天文台預料一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降，下周一市區氣溫最低24度，一夜跌8度，創入秋新低，最高29度，相對濕度最低降至50%；到周二及三氣溫再跌，分別最低23度及22度，新界再低1至2度。

天文台10月13日自動分區天氣預報顯示，下周初東北季候風南下，10月20日清晨市區氣溫至25度，新界再低2至3度。（天文台圖片）