天氣｜今日大致天晴　早上局部有驟雨　日間炎熱最高32度

高空反氣旋正為廣東帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港今日（10月15日）大致天晴，早上局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹和緩偏東風。天文台展望，本周餘下時間大致天晴及炎熱。星期日（19日）北風增強，隨後兩三日風勢頗大，氣溫顯著下降。



圖為截至10月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

菲律賓以東有低壓區發展 隨後或進入南海東北部

天文台指出，受高空反氣旋影響，本周餘下時間廣東天色大致良好，天氣炎熱。預料一股東北季候風會在星期日抵達華南，而一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月14日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

下周一氣溫跌9度 下周三最低22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）及周五（17日）大致天晴，最高32度。周六（18日）及下周日（19日）日間酷熱達33度，其中周六稍後有一兩陣驟雨，下周日乾燥及早晚有一兩陣驟雨。

下周一（20日）短暫時間有陽光，日間乾燥，最高氣溫回落至29度，最低跌至24度，較前一日最高的33度相差9度。下周二（21日）至下周四（23日）均大致多雲，有幾陣驟雨。下周二及周四料介乎23至27度，下周三（22日）最低22度、最高26度。