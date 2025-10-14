打風｜天文台料熱帶氣旋與東北季候風南海相遇 下周二高地風力7級

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／颱風殺手／李氏力場】天文台今日（14日）表示，預料一股東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，而一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間橫過呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。



天文台東北季候風及該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。天文台預測周日（19日）稍後本港風力開始增強，到下周二（21日）吹北至東北風5級，離岸6級，高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



多個傳統電腦及AI人工智能預報系統的預測結果都顯示，低壓系統在進入南中國海北部期間會增強為熱帶氣旋，料達颱風級。受到東北季候風影響，初期北面風力偏大，但其後被東北季候風乾燥及低溫氣流「陰乾」，消散於海上，最近逼近香港以南200公里。



▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

AI人工智能預報系統「風烏」10月14日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，下周中逼近香港以南約200公里，「融入」東北季候風後在珠江口近岸被「陰乾」，減弱後並消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「盤古」10月14日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，下周中逼近香港以南約300公里，在與東北季候風「合併」後減弱,，在南海上消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「伏羲」10月14日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，下周中逼近香港以南約400公里，在被東北季候風「入侵」後減弱,，在南海上消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月14日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，下周中逼近香港以南約300公里，「融入」東北季候風後逐漸減弱,「彈向」海南島後消散。圖為預測10月21日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報系統10月14日的預測顯示，一個熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，先靠近台灣南部西南海域，後向西橫過本港以南約300公里，其後移向海南島一帶並減弱。圖為預測10月22日下午14:00的情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

明天的天氣：大致天晴 局部地區有驟雨

天文台表示，受高空反氣旋影響，本周餘下時間廣東天色大致良好，天氣炎熱，由今日（14日）起至周五（17日），市區最高氣溫升上32度。預測明日（15日）吹東風3至4級，大致天晴，但初時局部地區有驟雨。

周四及五（16及17日）吹東至東北風4級，周四稍後至周五初時離岸間中5級，大致天晴。不過到周六（18日）風力會稍減弱，吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，日間酷熱，市區氣溫最高33度，稍後有一兩陣驟雨。

天文台10月14日上午11時半更新九天天氣預報，預測料受到東北季候風及低壓系統共同影響，19日起風力增強。（天文台圖片）

周日起風 下周二離岸風力6級、高地達7級

天文台預測受到東北季候風及熱帶氣旋共同影響，周日（19日）起風了，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級 ；部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，市區最高33度，相對濕度介乎55％至85%。

天文台預測下周一（20日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地6級；短暫時間有陽光，日間乾燥。下周二（21日）風力再升，吹北至東北風5級，離岸6級，高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。到下周三及四（22至23日）吹北至東北風5級，離岸及高地6級；大致多雲，有幾陣驟雨。

▼9月23日早上 超強颱風樺加沙逼近香港石澳巨浪▼



+ 11

下周一一夜跌9度 市區早上最低24度 下周三降至22度

氣溫方面，天文台預料受東北季候風影響，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。預測下周一（20日）市區氣溫最低24度，較周日日間最高33度，一夜跌9度，創入秋新低，日間最高29度，相對濕度最低降至50%；到周二及三氣溫再跌，分別最低23度及22度，新界再低1至2度，到下周四（23日）稍回升至最低23度。

「全球集合預報系統」 (GEFS）10月13日的預測移動路徑圖顯示，一個熱帶氣旋會在未來一星期逼近珠江口一帶，但遇到東北季候風後轉向西移動。（Tropical Tidbits圖片）

天文台：熱帶氣旋有較大機會進入南海 路徑及強度存在變數

天文台表示，一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間橫過呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。

美國國家環境預報中心 (NCEP) 創建的天氣模型「全球集合預報系統」 (GEFS)今日資料顯示，該低壓區今早集結在香港之東南約4,000公里的西太平洋海域上，料會先向北、後轉西移動，並增強為熱帶氣旋，再移近菲律賓呂宋，後進入南海北部，但會在靠近香港以南200至300公里左右轉彎向西移動，也有可能在廣東東部「東登」。

內地中央氣象台在今日的預測中指出，在周五（17日）前後，菲律賓以東洋面將可能有一個熱帶氣旋生成，並逐漸向台灣與菲律賓之間的巴士海峽靠近。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 2

▼AI人工智能預報系統「盤古」10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 1

在天文台地球天氣網頁，今日（14日)各AI人工智能預報系統及傳統電腦預報均該低壓區會發展成熱帶氣旋，並在周日( 19日）進入本港東南800公里範圍，即南海北部，多數料會在其後一兩日再移至本港東南400公里內。

AI人工智能預報系統「風烏」預測下周中逼近香港以南約200公里，「融入」東北季候風後在珠江口近岸被「陰乾」，減弱後並消散。「盤古」預測下周中逼近香港以南約300公里，在與東北季候風「合併」後減弱,，在南海上消散。「伏羲」預測料會是較弱的系統，下周中逼近香港以南約400公里，在被東北季候風「入侵」後減弱,，在南海上消散。

▼AI人工智能預報系統「伏羲」10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 1

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）AI系統「歐中AIFS」料該熱帶氣旋下周中逼近香港以南約300公里，「融入」東北季候風後逐漸減弱,「彈向」海南島後消散。歐中傳統電腦預報系統的預測顯示，熱帶氣旋會在下周初進入南中國海北部，先靠近台灣南部西南海域，後向西橫過本港以南約300公里，其後移向海南島一帶並減弱。

有關自動預測結果由電腦直接輸出，未經科學主任人手調整，會有較大差異。

▼AI人工智能預報系統「歐中AIFS」10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



+ 2

▼傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

