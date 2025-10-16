打風｜熱帶氣旋夥季候風「雙風會」　天文台料10.21高地或吹烈風

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／風神】天文台預料一個低壓區周末期間靠近菲律賓呂宋一帶，隨後進入南海東北部，在季候風及該低壓系統共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降。



天文台今日（16日）發出的九天天氣預報進一步調高本港下周預測風力，下周二（21日）受到季候風及潛在熱帶氣旋影響下，高地風力或達吹8級、即達烈風程度，而下周一及周三（20日及22日）高地同樣達到7級強風。



天文台周三（15日）指，人工智能預報系統「風烏」預測，該熱帶氣旋強度較高，並距離香港較近。根據今日中午「風烏」的預測，該熱帶氣旋料下周三（22日）下午2時位於香港正南方海域。



天文台︰下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨

天文台預料，一股強烈東北季候風會下周日（19日）抵達廣東沿岸。另外位於菲律賓以東海域的低壓區未來一兩日逐漸發展並靠近呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受東北季候風影響，逐漸轉向西南移動並開始減弱。

天文台指，該低壓系統（即潛在熱帶氣旋）的轉向時間及地點存在變數，惟在季候風及該潛在熱帶氣旋的共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯着下降。

天文台9日天氣預報。（天文台截圖）

下周日起本港開始起風 下周二高地風力達8級

天文台今早更新的9日天氣預報，進一步調高下周日至五（19日至24日）的風力。下周日（19日）本港吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；部份時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥。下周一（20日）吹北風5級，離岸6級，稍後高地達7級；短暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣雨。

下周二（21日）受到季候風及潛在熱帶氣旋的影響下，風力最強，吹北風5至6級，離岸間中7級，高地達8級；大致多雲，有幾陣雨。下周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達7級；大致多雲，有幾陣雨。

天文台10月15日發出潛在熱帶氣旋的路徑概率預報圖，該熱帶氣旋下周初將進入南中國海北部，於本港以南約400公里掠過。（天文台圖片）

下周中後期仍受季候風影響 下周五離岸及高地6級風

其後本港繼續受到季候風影響，下周四（23日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，有一兩陣雨；下周五（24日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地6級；大致多雲，日間部份時間天色明朗。

換言之，昨日（15日）天文台僅預測下周二（21日）高地吹7級風，惟經過調整後，下周一及周三（20日及22日）高地同樣達到7級風，而下周二更提升至8級風。若按蒲福氏風級表，8級風屬於烈風水平，平均每小時風速達63至75公里，已達到發出8號風球的條件之一。

各大電腦預報模式對潛在熱帶氣旋在季候風影響下的路徑、強度、及與香港的距離仍有分歧。（天文台圖片）

人工智能「風烏」預測熱帶氣旋強度較高 距離香港較近

此外，天文台昨日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《雙風會：季風on打風》文章，提到本港的風力視乎屆時該潛在熱帶氣旋的強度、與本港的距離及與東北季候風共同效應的程度。

天文台的圖片顯示，歐洲電腦模式（歐洲中期天氣預報中心，ECMWF）預測該熱帶氣旋強度較高，但距離香港較遠；歐洲人工智能電腦模式（歐中AIFS）則料該熱帶氣旋強度較低，並距離香港較遠；人工智能預報系統「風烏」預測情況最不理想，料該熱帶氣旋強度較高，並距離香港較近。

根據今日中午「風烏」的預測，料該熱帶氣旋下周三（22日）下午2時位於香港正南海域。

AI人工智能預報系統「風烏」預料該潛在熱帶氣旋10月22日下午2時位於香港以南海域。（天文台地球天氣網頁）

各大電腦預報模式對雨量的預測亦有分歧。（天文台圖片）

將命名為「風神」 料今年第13個影響香港的熱氣帶旋

若該熱帶氣旋增強至熱帶低氣壓級別前，西北太平洋再無熱帶氣旋提早誕生，將命名由中國提供的名字「風神」（Fengshen）。早前颱風麥德姆已是今年第12個影響香港的熱帶氣旋，打破1946年以來天文台年內「掛波」次數的最高紀錄，若天文台發出風球，將是今年影響香港的第13個熱帶氣旋，再推高紀錄。