天文台料偏東氣流周二抵港　周三重陽節離岸及高地風力間中6級

天文台今日（10月26日）表示，預料季候風會在星期二（10月28日）稍後被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日廣東沿岸風勢頗大，預測星期三（10月29日)重陽節吹東風4至5級，離岸及高地間中6級（強風，3號風球風力）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，當日登高及上山掃墓市民要留天氣。



天文台又指，一股季候風補充會在周末期間影響華南，預測下周初（11月3及4日）市區氣溫降至最低22度，日間回升至最高26度。



受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

明天的天氣：晚有一兩陣雨 日間短暫時間有陽光

天文台表示，東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南，同時一道廣闊雲帶會為南海北部帶來幾陣雨，預測明日（10月27日）吹北至東北風4級，間中5級；大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至27度，相對濕度介乎55％至85%。

天文台指位於菲律賓附近的廣闊低壓區，會在未來一兩日橫過南海南部，移向越南。

預測重陽節 短暫時間有陽光 早晚有一兩陣微雨

天文台預料東北季候風會在星期二稍後被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日廣東沿岸風勢頗大。天文台預測周二吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級；大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗；氣溫介乎23至26度。

周三為重陽節，天文台預測吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨；氣溫介乎24至28度，稍為乾燥，相對濕度介乎60%至85%。

天文台預測周四（10月30日)吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級；大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。

天文台10月26日晚上7時50分更新九天天氣預報，料10月29日重陽節前後風勢較大。(天文台圖片)

周五萬聖節部分時間有陽光 氣溫最高29度

天文台料周五（10月31日）萬聖節起風力稍為緩和，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，氣溫介乎25至29度。

一股季候風補充會在周末期間影響華南，天文台料周六（11月1日）吹北至東北風4級，大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗；周日（11月2日）吹東北風4級，間中5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗。

天文台10月26日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫波幅介乎22至29度，每日溫差3至4度。(天文台圖片)

下周一及二（11月3及4日）氣溫稍為下降，介乎22至26度，天文台料吹東至東北風4至5級，周一大致多雲，日間短暫時間有陽光，周二短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度低至50%。