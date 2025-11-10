鳳凰打風│天文台明或發3號風球+8級風+路徑　掛8號風球要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】本星期打風！本港天文台預料，鳳凰會在今日（11月10 日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會在明日（11月11日）中午前維持。



天文台指出，按照現時預測，鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至星期三（11月12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過，天文台會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰影響及本地風力，以評估是否需要改發三號強風信號，或改發強烈季候風信號；隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。



根據天文台熱帶氣旋路徑預測圖，鳳凰於11月11月至11月12日以颱風級別逼近香港400公里範圍。



至於會否發出8號風球，甚至9號風球或10號風球，同樣視乎鳳凰的強度變化、與本港距離、東北季候風對鳳凰影響及本地風力。



天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在今明兩日在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，隨後移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱；在鳳凰及季候風共同效應下，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪；隨着鳳凰遠離，本星期後期該區天色好轉，預料東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫20°C至27°C，暫時最高吹8級風。