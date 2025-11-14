強烈東北季候風下周一晚殺到　市區一夜跌12度　周二15度入秋新低

【天文台／HKO／明天的天氣／強烈季候風信號／寒冷天氣警告】乾燥的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，日間溫暖；而一股強烈東北季候風補充會在下星期一（17日）晚上抵達廣東，天氣顯著轉涼及非常乾燥，內陸地區寒冷。天文台今日（14日）預報，市區氣溫會由下周一下午27度，到下周二（18日）早上降至15度，一夜跌12度，創入秋氣溫新低。天文台預測下周三（19日）市區（尖沙咀總部）只有13度，其他區域多數達寒冷水平，即12度或以下，打鼓嶺及石崗料降至11度。



天文台預測下周一晚上北風增強，離岸及高地風力間中6級，到周二及周三高地風力升至7級。6及7級為強風，即達3號風球風力，料天文台會發出強烈季候風信號。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



明天的天氣：日間部分時間有陽光及乾燥

天文台預測乾燥的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，日間溫暖，預測明日（15日，星期六）吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎21至25度。到星期日（16日）吹東至東北風4級，初時離岸5級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎22至26度。

天文台11月14日上午11時30分更新九天天氣預報，料強烈東北季候風補充會在17日晚上抵達廣東，18日氣溫急降。（天文台網頁截圖）

下周一市區下午27度 東北季候風晚上抵港 氣溫回落

天文台預料一股強烈東北季候風補充會在下星期一（17日）晚上抵達廣東，受季候風及一道廣闊雲帶影響，隨後一兩日沿岸地區風勢頗大，天氣顯著轉涼及非常乾燥，內陸地區寒冷。

九天天氣預報顯示，下周一吹東北風4級，晚上轉吹北風5級，離岸及高地間中6級；大致天晴，日間乾燥，晚上漸轉多雲。市區氣溫下午升至27度、其他各區多數28度，其後因季候風南下，逐步回落。

天文台11月14日上午11時30分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至27度。（天文台網頁截圖）

周二高地風力達7級 打鼓嶺料「腰斬」至13度

天文台料下周二（18日）吹北風5級，離岸6級，高地達7級；多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，市區氣溫介乎15至21度。

自動分區天氣預報顯示，周二早上清涼，天文台總部氣溫料降至15度，比周一下午低12度；其他各區也低至15度，將軍澳16度，北區打鼓嶺降至13度，比周一下午低14度。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月17日下午15:00各區氣溫主要介乎27至28度。(天文台網頁截圖)

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月18日上午07:00各區氣溫普遍只有15度。(天文台網頁截圖)

將軍澳、沙田、大埔、上水、天水圍下周三早上降至12度

天文台預測下周三（19日）更清涼，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；多雲，早上相當清涼，日間非常乾燥，料市區氣溫介乎13至15度。

自動分區天氣預報顯示，周三早上天文台總部料低至13度，屯門、西貢、青衣、坪洲、長洲及赤鱲角也低至13度，黃竹坑料有14度；不過其他多區將降至12度或以下的寒冷水平，即天文台發出寒冷天氣警告條件，將軍澳、沙田、大埔、上水、天水圍最低12度，而打鼓嶺和石崗最低11度。

天文台隨著季候風稍為緩和，下周後期華南沿岸日間氣溫逐漸回升，下周未日間回升至23、24度。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日上午07:00，天文台尖沙咀總部只有13度，其他區域達寒冷水平（12度或以下），打鼓嶺11度。(天文台網頁截圖)

受強烈東北季候風影響，下周三（19日）開始，相對濕度明顯下降，料介乎35%至60%，其後相對濕度維持35%至40%，最高回升至70%。