天文台料冷鋒周一晚至周二初抵港　周三最低13度　高地風力達7級

【天文台／HKO／明天的天氣／強烈季候風信號／寒冷天氣警告】天文台今日（15日)指出，預料一道冷鋒會在下星期一晚（17日)至星期二初時(18日)抵達廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，下周中期天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷，預測下周二市區一夜降至15度，比周一日間低12度，到下周三（19日)更會降至13度，新界北打鼓嶺料跌至12度或以下的寒冷水平。



天文台在預報下周風勢頗大，預測下周一晚上吹北風5級，離岸及高地間中6級，到周二至周三初時，高地風力達7級。6級及7級為強風，即3號風球風力，料天文台屆時會發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



明天的天氣：初時多雲 日間大致天晴及乾燥

天文台預測受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸天色大致良好，日間溫暖，明日（16日，星期日）吹東至東北風4級，初時離岸5級，市區氣溫介乎22至27度；初時部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥。

一道冷鋒料在周一晚至周二初時抵達廣東沿岸，本港天氣會有明顯變化。天文台預測周一吹東北風4級，晚上北風5級，離岸及高地間中6級；大致天晴，日間乾燥，晚上漸轉多雲；市區氣溫會由下午最高27度逐漸下降。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月17日下午14:00各區氣溫主要介乎27至28度。(天文台網頁截圖)

天文台11月15日上午11時30分更新九天天氣預報，料一道冷鋒17日晚至18日初時過境後，本港氣溫急降。（天文台網頁截圖）

周二至周三初時離岸風力6級、高地達7級

到周二(18日)料吹北風5級，離岸6級，高地達7級；多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，市區清晨氣溫料跌至15度，比周一日間低12度，料周二最高21度。

天文台預測周三(19日)氣溫進一步下跌至13度，日間最高16度，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；多雲，早上相當清涼，日間非常乾燥，相對濕度介乎35%至60%。

自動分區天氣預報顯示，下周三早上7時天文台尖沙咀總部只有14度，其他區域多數13度或以下，打鼓嶺11度、石崗12度。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日上午07:00，天文台尖沙咀總部只有14度，其他區域多數13度或以下，打鼓嶺11度。(天文台網頁截圖)

天文台預測下周四( 20日）吹北風4級，間中5級，多雲，早晚清涼，氣溫介乎14至18度，日間非常乾燥，相對濕度介乎35%至65%。

天文台11月15日上午11時30分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至27度。（天文台網頁截圖）

天文台11月15日上午11時30分更新九天天氣預報，料下周中起十分乾燥，相對濕度降至35%。（天文台網頁截圖）

預測下周五起日間氣溫回升至2字頭

天文台表示，隨着季候風在下周後期稍為緩和，華南沿岸氣溫逐漸回升，預測下周五（21日)日間氣溫回升至2字頭，最高21度，最低16度，吹北風4級，初時間中5級，大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光及非常乾燥。

其後周末至再下周初，料北至東北風3至4級，大致天晴及乾燥，氣溫介乎17至24度。