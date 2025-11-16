天文台料冷鋒最快明晚抵港　周二氣溫比前一日跌12度　周三14度

【天文台／HKO／明天的天氣／強烈季候風信號／寒冷天氣警告】天文台今（16日）指，一道冷鋒已在華中北部形成並逐漸向南移動，預料會在明晚（17日，星期一）至周二（18日）初時橫過廣東沿岸，預測明日晚上北風逐漸增強。



天文台九天天氣預報顯示，料周二清晨市區氣溫跌至15度，較周一間間最高氣溫下跌12度。到周三（19日），氣溫進一步下降至只有14度，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達7級，天文台預測周四（20日)最低14度。



天文台今（16日）預測，周二（18日）天氣顯著轉涼，最低氣溫為15度。（資料圖片/黃浩謙攝）

天文台今（16日）預測，周二（18日）天氣顯著轉涼，最低氣溫為15度。（資料圖片/黃浩謙攝）

天文台今（16日）預測，周二（18日）天氣顯著轉涼，最低氣溫為15度。（資料圖片/黃浩謙攝）

冷鋒過後 強烈東北季候風及一道廣闊雲帶令天氣顯著轉涼

天文台表示，一道冷鋒會在明晚（17日）至周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

明天的天氣：日間溫暖 晚上北風逐漸增強

天文台預測本港地區下午及今晚天氣為天晴，下午乾燥，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。展望明日大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強，氣溫介乎22至27度；晚上起氣溫逐漸下降，自動分區天氣預報顯示，到周二清晨市區氣溫降至17度，到晚上降至15度。天文台料周三市區氣溫下降至14度左右，新界部分地區寒冷。

天文台九天天氣預報（天文台網站截圖）

天文台九天天氣預報顯示，預料周三（19日）多雲，天氣清涼，日間非常乾燥，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達7級，氣溫進一步下跌至最低只有14度。周四（20日）大致多雲，早晚清涼，日間非常乾燥，最低氣溫仍維持在14度。

天文台預測未來九天氣溫，最低介乎14至22度。（天文台網站截圖）

天文台預測未來九天相對濕度。（天文台網站截圖）

周五（21日）大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及非常乾燥，氣溫逐步回升至介乎16至21度。至下周日（23日），最高氣溫回升至25度，大致天晴及乾燥；下周一及周二（24日及25日），日間非常乾燥，最高氣溫維持在25度。