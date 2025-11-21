天文台預測周六「小雪」天晴乾燥　下周五氣溫回落　最低16度

【天文台／hko／明天的天氣／小雪／維港泳】天文台預測周末至下周初廣東天色大致良好，日間溫暖，日夜溫差頗大，明日（22日，星期六）為二十四節氣「小雪」，料大致天晴，日間乾燥，市區氣溫最低18度，明早參加維港泳泳手要留意保暖。



天文台料一股季候風補充會在下周一晚上（24日）至周二初時（25日）抵達華南沿岸，隨後兩三日該區早晚清涼，下周五（28日）市區氣溫最低16度，最高23度。



11月21日下午天晴，出現波浪雲。（倪清江攝）

天文台預測明日（22日）吹東北風4級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎18至24度；周日（23日）吹東北風3至4級，大致天晴，日間溫暖及乾燥，氣溫介乎19至26度。

隨着季候風補充下周一晚上（24日）至周二初時（25日）抵達華南沿岸，天文台預測周一日間吹東北風3至4級，晚上轉吹北風4至5級，大致天晴，日間溫暖及非常乾燥；到周二吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，天晴，日間非常乾燥。

氣溫方面，周一介乎19至27度，但到周二介乎18至25度，兩日間溫差達9度。

天文台11月21日下午4時半更新九天天氣預報，料周末至下周初廣東天色大致良好，日夜溫差頗大。（天文台圖片）

天文台預測其後氣溫再回落，下周三（26日）及四( 27日）最低17度。周四風力較大，吹北至東北風5級，高地間中6級，天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，相對濕度介乎30%至65%。

下周五氣溫再降至介乎16至23度，吹東北風4級，初時5級，天晴，早上清涼，日間非常乾燥。其後周末氣溫稍為回升。

天文台11月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫介乎16至27度。（天文台圖片）

天文台11月21日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎30%至75%。（天文台