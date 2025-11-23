天文台料有熱帶氣旋周中入南海中南部　AI風烏預報700公里外掠過

【天文台／HKO／打風／颱風／低壓區／秋颱／熱帶氣旋】天文台今日（23日）表示，預料季候風補充會在星期一（24日，明晚）至星期二（25日）初時抵達華南沿岸，晚上北風增強，星期二初時離岸及高地間中6級，料本周中後期天氣普遍晴朗及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大，周五較清涼，市區氣溫最低16度，日間回升至23度。



天文台今日也指出，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在未來一兩日逐漸發展及移向菲律賓，在本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能天氣預報系統風烏今日的預測顯示，該低壓區將增強為熱帶氣旋，可能周五（28日）在本港西南偏西約700公里的西沙群島掠過。雖影響香港的可能性較低，但料離岸間中吹北至東北風6級、高地達7級。6及7級為強風，即3號風球和強烈季候風信號風力。



天文台11月23日預測，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區（圖右下周），會在未來一兩日逐漸發展及移向菲律賓。（天文台圖片）

明日的天氣：季候風補充晚上南下華南沿岸 晚上吹北風4至5級

天文台表示，現時影響華南的東北季候風會在明日（24日)稍為緩和，該區日間溫暖，隨着季候風補充在晚上開始南下華南沿岸，料會由吹東北風3級，到晚上吹北風4至5級；早晚部分時間多雲，日間大致天晴，天氣溫暖及乾燥，氣介乎21至27度。

季候風周二（25日)初時抵達華南沿岸，天文台料吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；早上部分時間多雲，日間漸轉天晴及非常乾燥，氣溫介乎19至25度。

天文台11月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日風力間中頗大。（天文台圖片）

料熱帶氣旋菲律賓以東生成 本周中進入南海中南部

天文台指位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在未來一兩日逐漸發展及移向菲律賓，並在本周中後期橫過南海中南部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報及其AI人工智能天氣預報系統AIFS、以及另外AI預報系統風烏、盤古、伏羲都預測該低壓區會增強為熱帶氣旋，本周中橫過菲律賓中部，進入南海中南部，再移向越南南部。

當中風烏今日的預測顯示，熱帶氣旋有可能周五在本港西南偏西約700公里的西沙群島掠過，相比其他的預報在南面800公里外掠過為近。多數料這個熱帶氣旋會在越南南部近岸減弱並消散。

▼AI人工智能預報系統「風烏」11月23日對菲律賓以東的廣闊低壓區發展及移動預測▼



位於菲律賓以東的廣闊低壓區將增強為熱帶氣旋，本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能預報系統「風烏」11月23日預測，料會在11月28日本港西南偏西約700公里的西沙群群掠過並消散。圖為預測11月26日下午14:00情況。(天文台地球天地網頁截圖）

位於菲律賓以東的廣闊低壓區將增強為熱帶氣旋，本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能預報系統「風烏」11月23日預測，料會在11月28日本港西南偏西約700公里的西沙群群掠過並消散。圖為預測11月27日下午14:00情況。(天文台地球天地網頁截圖）

位於菲律賓以東的廣闊低壓區將增強為熱帶氣旋，本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能預報系統「風烏」11月23日預測，料會在11月28日本港西南偏西約700公里的西沙群群掠過並消散。圖為預測11月28日下午14:00情況。(天文台地球天地網頁截圖）

位於菲律賓以東的廣闊低壓區將增強為熱帶氣旋，本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能預報系統「風烏」11月23日預測，料會在11月28日本港西南偏西約700公里的西沙群群掠過並消散。圖為預測11月29日下午14:00情況。(天文台地球天地網頁截圖）

位於菲律賓以東的廣闊低壓區將增強為熱帶氣旋，本周中後期橫過南海中南部。AI人工智能預報系統「風烏」11月23日預測，料會在11月28日本港西南偏西約700公里的西沙群群掠過並消散。圖為預測11月30日下午14:00情況。(天文台地球天地網頁截圖）

天文台預測周四離岸風力間中6級、高地達7級

天文台預測周三（26日）吹東北風3至4級，天晴，早上清涼，日間非常乾燥；到周四（27日）東北風3至4級吹北至東北風5級，離岸間中6級，高地達7級，大致天晴。早晚清涼，日間非常乾燥；到周五（28日）風力增強，吹東北風4級，初時5級，離岸及高地達6級，大致天晴，早上清涼，市區最低16度，日間非常乾燥。

天文台11月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日溫度介乎16至27度。

天文台11月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎30%至85%。

天文台預測周六（29日）吹東北風3至4級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。下周日（30日）起吹東至東北風4級，稍後離岸5級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎18至23度。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月23日對菲律賓以東的廣闊低壓區發展及移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「歐中AIFS」11月23日對菲律賓以東的廣闊低壓區發展及移動預測▼

▼AI人工智能預報系統「盤古」11月23日對菲律賓以東的廣闊低壓區發展及移動預測▼

