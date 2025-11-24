天氣｜今早市區約21度　日間天晴溫暖約27度　本周日夜溫差頗大

東北季候風正影響華南。天文台預測，本港今日（11月24日）早晚部份時間多雲，初時有一兩陣微雨，市區最低約21度。日間大致天晴，天氣乾燥及溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度，相對濕度最低約40%；吹和緩東北風，晚上轉吹清勁北風。天文台展望，本周持續大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。本周中至後期早晚清涼。



圖為截至11月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

菲律賓以東低壓區逐漸發展 將橫過南海

天文台指出，現時影響華南的東北季候風會在今日稍為緩和，該區日間溫暖。預料季候風補充會在今晚至星期二（25日）初時抵達華南沿岸，本周中後期該區天氣普遍晴朗及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。

此外，現時位於菲律賓以東的低壓區會在今明兩日逐漸發展及移向菲律賓，並在本周中後期橫過南海中南部。

圖為天文台截至11月24日清晨4時55分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明至下周日均乾燥 周五最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）至下周日（30日）均乾燥，其中明日早上部份時間多雲，日間漸轉天晴及非常乾燥，氣溫料介乎19至25度。

周三（26日）至周六（29日）均乾燥及早上清涼，其中周三至周五（28日）屬非常乾燥，相對濕度最低約30%。周三料天晴，介乎在17至24度。周四（27日）及周五大致天晴，周六則部份時間有陽光。周四至周六最高均23度，最低約17度，其中周五最低16度。

下周日至下周二（12月2日）大致多雲，最高均約23度，最低18至19度。其中下周一（12月1日）早晚有一兩陣微雨。