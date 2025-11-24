打風｜天文台發預測路徑圖　料增強為強烈熱帶風暴橫過南海中南部

【天文台／HKO／打風／颱風／天琴／熱帶氣旋】位於菲律賓附近的低壓區今日（24日）已增強為熱帶低氣壓，香港天文台發出預測移動路徑圖，料今明兩日)（24日及25日）向西移動，在本周中後期橫過南海中南部，大致移向越南至海南島以南海域一帶並逐漸減弱；料最高增強至烈熱帶風暴，本周中後期在本港以南約1,200公里外掠過，不會威脅本港，毋須發出風球。



熱帶低氣壓11月24日下午14:00集結在香港之東南約1,950公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

增強為熱帶風暴後料命名「天琴」

在下午4時，位於菲律賓附近的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約780公里，即香港之東南約1,910公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓。

該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，即中心附近最高持續風速每小時63公里或以上，料將命名為「天琴」（Koto，日本提供名稱，即天琴星座）。

天文台表示，該熱帶氣旋會在本周中後期橫過南海中南部，大致移向越南至海南島以南海域一帶並逐漸減弱。

天文台料周三進入南海中南部 與本港保持距離逾1200公里

天文台下午發出的預測移動路徑圖顯示，準天琴未來兩日會繼續以熱帶低氣壓級別，向西移動，橫過菲律賓中部，周三（26日）進入南海中南部，並增強為熱帶風暴，下午2時中心附近最高持續風速料達時速75公里。其後兩日（27及28日）續維持向西移動，並升級強烈熱帶風暴，中心風力增至時速90公里；天文台料周六（29日）逼近越南南部時減弱，中心風力降至時速75公里。

路徑圖顯示，準天琴不會進入本港800公里警範圍，並會與本港保持相當距離，料超過1,200公里。

明天的天氣：初時離岸及高地間中6級 漸轉天晴

天文台表示，預料一股東北季候風補充會在明日（25日）初時抵達華南沿岸。受季候風持續影響，本周中後期華南普遍晴朗，天氣非常乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。

天文台預測明日吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，漸轉天晴，日間非常乾燥，市區氣溫介乎19至25度，相對濕度最低30%；周三（26日)氣溫稍為回落，市區介乎17至24度，吹東北風3至4級，天晴，早上清涼，日間非常乾燥。

天文台11月24日下午6時50分更新九天天氣預報，料本周清涼乾燥，本周後期風力增強。（天文台圖片）

天文台11月24日下午6時50分更新九天天氣預報，料未來九日溫度介乎16至25度。(天文台圖片)

天文台預測周四離岸風力間中6級、高地達7級

天文台預測到周四（27日）吹北至東北風5級，離岸間中6級，高地達7級，大致天晴，早晚清涼，日間非常乾燥；到周五（28日）風力增強，吹東北風4級，初時5級，離岸及高地達6級，大致天晴。早上清涼，日間非常乾燥，市區最低16度，日間回升至23度。周五及周六對濕度介乎30%至65%。

天文台11月24日下午6時50分更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎30%至90%。(天文台圖片)

天文台預測周六（29日）吹東北風3至4級，部分時間有陽光，日間乾燥。下周日（30日）起東至東北風4級，稍後離岸5級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，晚上有一兩陣微雨，氣溫介乎18至23度。

天文台料一道雲帶會在下周初靠近廣東沿岸及南海北部；預測其後氣溫續回升，到12月3日星期二，氣溫重上2字頭，介乎21至24度。

